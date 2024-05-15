Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Омичи рассказали о проблеме в городском паблике «Типичный Омск». На фотографиях, прикрепленных к записи, видно затопленный водой участок парка, на который продолжает прибывать жидкость. Такая картина вызвала беспокойство у горожан.
«„Зеленый остров» тонет. По словам очевидцев, вода не перестает прибывать», — написал автор публикации.
Ситуацию прокомментировала городская администрация. Омичам объяснили, что участок, который оказался в зоне подтопления — прибрежный, в паводковый период он подтапливается почти каждый год.
«Ситуация на контроле ответственных служб. После того как вода уйдет, будет проведена уборка», — сообщили в мэрии.