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Угрозы нет. Омская мэрия прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»

15 мая 2024, 10:49
Фото: 1MI
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Администрация Омска прокомментировала подтопление парка «Зеленый остров»

Омичи обратили внимание на затопленный участок парка в социальных сетях, в городской администрации объяснили, что переживать не стоит, так как территория является прибрежной и подтапливается почти каждый год.

Омичи рассказали о проблеме в городском паблике «Типичный Омск». На фотографиях, прикрепленных к записи, видно затопленный водой участок парка, на который продолжает прибывать жидкость. Такая картина вызвала беспокойство у горожан.

«„Зеленый остров» тонет. По словам очевидцев, вода не перестает прибывать», — написал автор публикации.

Ситуацию прокомментировала городская администрация. Омичам объяснили, что участок, который оказался в зоне подтопления — прибрежный, в паводковый период он подтапливается почти каждый год.

«Ситуация на контроле ответственных служб. После того как вода уйдет, будет проведена уборка», — сообщили в мэрии.
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СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: "Типичный Омск"
В зоне затопления. На севере Омской области ограничили движение на двух дорогах
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Парк#Парки#Администрация#Новости#Парк культуры и отдыха#Затопления#Затопление#Парк Зеленый остров#Администрация города#Администрация Омска
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