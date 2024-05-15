Травма как после ДТП. Врачи БСМП №1 прооперировали омичку после тяжелых родов

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Травматологи БСМП №1 помогли омичке с тяжелой травмой лонного сочленения, полученной во время родов. Женщину доставили к ним прямо из родильного дома, сообщили в Минздраве.
Оказалось, что у омички родился сын весом 4,2 кг и ростом 58 сантиметров, хотя предпосылок к крупному плоду по УЗИ не было. После родов она не могла встать с кровати, чтобы покормить ребенка. У нее диагностировали расхождение лобковых костей на 4 см, и ей потребовалась срочная операция.
Чаще всего с такой травмой поступают после ДТП и падений с высоты. Иногда поступают роженицы. Во время беременности расхождение лобковых костей считается нормой до 5 миллиметров, если больше, женщина начинает испытывать боль.
Есть несколько методов лечения этой травмы. Первый — консервативный, когда кости таза фиксируют гамаком, но это обездвиживает человека на пару месяцев. Второй — аппарат внешней фиксации, который также ограничивает движение. Врачи БСМП № 1 применили передовой метод — остеосинтез костей таза с помощью титановой пластины.
«Мы не могли допустить, чтобы молодая мама два месяца была прикована к кровати и не имела возможности взять на руки малыша, поэтому было принято решение выполнить остеосинтез, у нас есть все необходимые материалы для этого», — рассказал травматолог-ортопед БСМП №1 Александр Хамов.
После операции пациентка быстро восстанавливается: уже на второй день она встала и начала ходить. Пока за ее состоянием следят гинекологи, но скоро она сможет вернуться к своей семье.