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иллюстрация

Травма как после ДТП. Врачи БСМП №1 прооперировали омичку после тяжелых родов

15 мая 2024, 06:35
Фото: Город55
иллюстрация

Врачи провели сложную операцию омичке после тяжелых родов и поставили ее на ноги

Омичку с травмой лонного сочленения после родов доставили в БСМП №1. Врачи применили инновационный метод — остеосинтез костей таза с помощью титановой пластины. После операции пациентка быстро восстанавливается — на второй день уже встала и начала ходить.

Травматологи БСМП №1 помогли омичке с тяжелой травмой лонного сочленения, полученной во время родов. Женщину доставили к ним прямо из родильного дома, сообщили в Минздраве.

Оказалось, что у омички родился сын весом 4,2 кг и ростом 58 сантиметров, хотя предпосылок к крупному плоду по УЗИ не было. После родов она не могла встать с кровати, чтобы покормить ребенка. У нее диагностировали расхождение лобковых костей на 4 см, и ей потребовалась срочная операция.

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Фото: Екатерина Лушникова / Пресс-служба Минздрава Омской области

Чаще всего с такой травмой поступают после ДТП и падений с высоты. Иногда поступают роженицы. Во время беременности расхождение лобковых костей считается нормой до 5 миллиметров, если больше, женщина начинает испытывать боль.

Есть несколько методов лечения этой травмы. Первый — консервативный, когда кости таза фиксируют гамаком, но это обездвиживает человека на пару месяцев. Второй — аппарат внешней фиксации, который также ограничивает движение. Врачи БСМП № 1 применили передовой метод — остеосинтез костей таза с помощью титановой пластины.

«Мы не могли допустить, чтобы молодая мама два месяца была прикована к кровати и не имела возможности взять на руки малыша, поэтому было принято решение выполнить остеосинтез, у нас есть все необходимые материалы для этого», — рассказал травматолог-ортопед БСМП №1 Александр Хамов.

После операции пациентка быстро восстанавливается: уже на второй день она встала и начала ходить. Пока за ее состоянием следят гинекологи, но скоро она сможет вернуться к своей семье.

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