Травма как после ДТП. Врачи БСМП №1 прооперировали омичку после тяжелых родов

Оказалось, что у омички родился сын весом 4,2 кг и ростом 58 сантиметров, хотя предпосылок к крупному плоду по УЗИ не было. После родов она не могла встать с кровати, чтобы покормить ребенка. У нее диагностировали расхождение лобковых костей на 4 см, и ей потребовалась срочная операция.