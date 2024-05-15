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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Топ эффективных советов по накоплению денег

Топ эффективных советов по накоплению денег

15 мая 2024, 16:16
Фото: Город55
Финансовой грамотности, пожалуй, учишься всю жизнь. Очевидно, что неумение распоряжаться деньгами ведет к плохим последствиям. Но есть способы, как себя перенастроить и начать копить. Подробности — в материале.

Обязательные платежи вперед всего

Сразу после зарплаты позаботьтесь об обязательных платежах. Речь идет о плате за квартиру, телефон, по кредиту и другое. Таким образом вы будете спокойны, когда будет подходить срок очередного взноса.

Копилка

Реальная или виртуальная — неважно. Можно открыть накопительный счет, настроить автопополнение. В общем, существуют много удобств в этом плане для того, чтобы накопить деньги.

Подумайте перед спонтанной покупкой

В моменте вам непременно захочется ту или иную вещь. Чтобы сберечь деньги, дайте себе время для обдумывания. Например, сутки. По истечению этого срока уже можно определяться, действительно ли вам так нужно то, что вас заинтересовало.

Домашняя бухгалтерия

Вести дневник доходов и расходов — полезная привычка. С домашней бухгалтерией вы будете понимать, куда уходят ваши деньги. Удобно также вносить отдельно информацию по тому, сколько средств вы откладываете на накопления, пишет newia.ru.

Отказ от дорогостоящих привычек

Сигареты, частые походы в кафе, кофе, алкоголь и другое. Привычек, которые ударяют медленно по кошельку, — масса. Можете проследить, что в месяц набегает довольно приличная сумма. С анализом трат и фиксированием своих расходов и доходов вам будет проще откладывать деньги.

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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Россия#Финансы#Новости
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