Теперь их двое: у мэра Омска Сергея Шелеста появился еще один первый заместитель

Депутаты Омского городского Совета на очередном пленарном заседании одобрили изменения в структуре мэрии. Город55 уже писал о сути инициативы: депутатам было предложено сделать одного из вице-мэров, директора депимущества Евгения Романина, первым вице-мэром, и подчинить ему, кроме депарха, департамент жилищной политики. Вице-мэр Михаил Веселев должен получить вместо ДЖП департамент контрактной системы в сфере закупок.