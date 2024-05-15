Теперь их двое: у мэра Омска Сергея Шелеста появился еще один первый заместитель

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Депутаты Омского городского Совета на очередном пленарном заседании одобрили изменения в структуре мэрии. Город55 уже писал о сути инициативы: депутатам было предложено сделать одного из вице-мэров, директора депимущества Евгения Романина, первым вице-мэром, и подчинить ему, кроме депарха, департамент жилищной политики. Вице-мэр Михаил Веселев должен получить вместо ДЖП департамент контрактной системы в сфере закупок.
Эти изменения были одобрены комитетом по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, а сегодня, 15 мая, их предложили на рассмотрение всему созыву городского Совета. Депутаты, не задавая вопросы, проголосовали «за».
Таким образом, теперь у мэра Омска Сергея Шелеста сразу два первых заместителя. Один из них (до сегодняшнего дня единственный) — директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.