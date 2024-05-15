Скончался на месте. Омич убил отца после просьбы сделать потише музыку

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Сотрудники регионального следственного комитета обнаружили в квартире жилого дома на улице 8-я Электровозная труп 51-летнего мужчины, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Правоохранителям удалось выяснить, что к преступлению причастен 27-летний сын потерпевшего. По предварительным данным, ночью с 9 на 10 мая он жестоко избил отца после просьбы сделать потише музыку.
От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.