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Скончался на месте. Омич убил отца после просьбы сделать потише музыку

15 мая 2024, 11:19
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич убил отца после просьбы сделать потише музыку

27-летний омич жестоко расправился с отцом, труп мужчины нашли в его квартире, в деталях преступления разбирается я следственный комитет.

Сотрудники регионального следственного комитета обнаружили в квартире жилого дома на улице 8-я Электровозная труп 51-летнего мужчины, по этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Правоохранителям удалось выяснить, что к преступлению причастен 27-летний сын потерпевшего. По предварительным данным, ночью с 9 на 10 мая он жестоко избил отца после просьбы сделать потише музыку.

От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.

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