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Проект архитектурного бюро «Хвоя»

С нуля на старом месте. Новый аэропорт «Омск-Федоровка» пообещали построить за 4 года

15 мая 2024, 02:57
Фото: Министерство строительства Омской области
Проект архитектурного бюро «Хвоя»

Новый аэропорт «Омск — Федоровка» построят с нуля всего за четыре года

Строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» идет полным ходом. Планируется, что до конца 2028 года объект будет готов к приему пассажиров. В строительстве участвуют две компании. Губернатор Виталий Хоценко рассказал об этом на встрече с представителями бизнес-объединений Омской области.

Строительство нового омского аэропорта идет полным ходом. Планируется, что к концу 2028 года аэропорт «Омск-Федоровка» будет готов к приему пассажиров. Известно, что в строительстве участвуют сразу две компании.

Губернатор Виталий Хоценко поделился подробностями на встрече с представителями бизнес-объединений Омской области.

«Компания, занимающаяся строительством аэропорта, зарегистрирована: работа идет. У компании „Аэропорты России“ есть опыт по строительству аэропортов с нуля, буквально в чистом поле — так были построены аэропорты в Саратове и Ростове, аэропорт „Платов“. Все остальные проекты, реализованные за последнее время, — это реконструкции уже готовых аэропортов. У нас полностью новый проект», — цитирует слова Хоценко портал om1.ru.

Виталий Хоценко также объявил, что все постройки на территории аэропорта будут снесены и утилизированы.

Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
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