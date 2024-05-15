С нуля на старом месте. Новый аэропорт «Омск-Федоровка» пообещали построить за 4 года

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Строительство нового омского аэропорта идет полным ходом. Планируется, что к концу 2028 года аэропорт «Омск-Федоровка» будет готов к приему пассажиров. Известно, что в строительстве участвуют сразу две компании.
Губернатор Виталий Хоценко поделился подробностями на встрече с представителями бизнес-объединений Омской области.
«Компания, занимающаяся строительством аэропорта, зарегистрирована: работа идет. У компании „Аэропорты России“ есть опыт по строительству аэропортов с нуля, буквально в чистом поле — так были построены аэропорты в Саратове и Ростове, аэропорт „Платов“. Все остальные проекты, реализованные за последнее время, — это реконструкции уже готовых аэропортов. У нас полностью новый проект», — цитирует слова Хоценко портал om1.ru.
Виталий Хоценко также объявил, что все постройки на территории аэропорта будут снесены и утилизированы.