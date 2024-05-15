С нуля на старом месте. Новый аэропорт «Омск-Федоровка» пообещали построить за 4 года

Новый аэропорт «Омск — Федоровка» построят с нуля всего за четыре года

Строительство нового аэропорта «Омск-Федоровка» идет полным ходом. Планируется, что до конца 2028 года объект будет готов к приему пассажиров. В строительстве участвуют две компании. Губернатор Виталий Хоценко рассказал об этом на встрече с представителями бизнес-объединений Омской области.