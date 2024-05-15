Прокуратура обязала администрацию омского села отремонтировать изношенные теплосети

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:44
Прокуратура Таврического района провела проверку исполнения закона в сфере ЖКХ. В ходе нее было установлено, что местная администрация передала изношенные теплосети на обслуживание ООО «Расчетный центр» в рамках концессионного соглашения.
Из-за плачевного состояния, в прошлом году на сетях произошли многочисленные порывы, без теплоснабжения остались жители сел Лугового, Сосновского, Харламовского, Новоуральского и рабочего поселка Таврическое.
Чтобы защитить сельчан от нарушения их прав, районный прокурор направил в суд иск о понуждении администраций поселений и ресурсоснабжающей организации провести капремонт теплосетей. Сейчас заявления находятся на рассмотрении.