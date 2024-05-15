На следующий сезон. «Авангард» отдал вратаря Андрея Мишурова в аренду во Владивосток

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с вратарем Андреем Мишуровым, он рассчитан на два сезона, один из которых игрок проведет в аренде. Омский клуб заключил договор с «Адмиралом», именно там в сезоне 2024/2025 будет выступать голкипер.
«Андрей — наш воспитанник, имеющий большой потенциал для роста и мотивацию выйти на новый уровень в КХЛ. Но вратарю крайне важно иметь стабильную игровую практику. В новом сезоне „Адмирал“ предоставит Мишурову все необходимые условия для постоянного развития. Есть уверенность, что в сезоне 2025/2026 Андрей вернется в „Авангард“ и будет готов бороться за место первого вратаря», — поделился генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
Напомним, что ранее информация о переходе Мишурова в «Адмирал» появилась на странице экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли ВКонтакте.
Ранее Город55 писал, что в предстоящем сезоне ворота «ястребов» будет защищать Михаил Бердин, который раньше выступал за «Сочи».