На следующий сезон. «Авангард» отдал вратаря Андрея Мишурова в аренду во Владивосток

Хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с вратарем Андреем Мишуровым, он рассчитан на два сезона, один из которых игрок проведет в аренде. Омский клуб заключил договор с «Адмиралом», именно там в сезоне 2024/2025 будет выступать голкипер.