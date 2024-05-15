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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

«Авангард» отдал вратаря Андрея Мишурова в аренду во владивостокский «Адмирал»

На следующий сезон. «Авангард» отдал вратаря Андрея Мишурова в аренду во Владивосток

15 мая 2024, 10:23
Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» отдал вратаря Андрея Мишурова в аренду во владивостокский «Адмирал»

В сезоне 2024/2025 вратарь Андрей Мишуров будет выступать за «Адмирал» на правах аренды, об этом сообщили в соцсетях омского клуба.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил двусторонний контракт с вратарем Андреем Мишуровым, он рассчитан на два сезона, один из которых игрок проведет в аренде. Омский клуб заключил договор с «Адмиралом», именно там в сезоне 2024/2025 будет выступать голкипер.

«Андрей — наш воспитанник, имеющий большой потенциал для роста и мотивацию выйти на новый уровень в КХЛ. Но вратарю крайне важно иметь стабильную игровую практику. В новом сезоне „Адмирал“ предоставит Мишурову все необходимые условия для постоянного развития. Есть уверенность, что в сезоне 2025/2026 Андрей вернется в „Авангард“ и будет готов бороться за место первого вратаря», — поделился генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Напомним, что ранее информация о переходе Мишурова в «Адмирал» появилась на странице экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли ВКонтакте.

Фото: ХК «Авангард»

Ранее Город55 писал, что в предстоящем сезоне ворота «ястребов» будет защищать Михаил Бердин, который раньше выступал за «Сочи».

Готовится контракт. Ворота «Авангарда» в новом сезоне будет защищать Михаил Бердин
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