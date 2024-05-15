Минимум три миллиарда. Проект новой школы на Левобережье Омска отправили в экспертизу

На Левобережье Омска к 2034 году появится более 300 тысяч кв. м нового жилья. В огромном микрорайоне, который возводит компания «Брусника» из Екатеринбурга, предусмотрено строительство нескольких социальных объектов. Когда и кто именно их будет строить — пока неизвестно, так как девелопер в рамках соглашения с омской мэрией и облправительством только должен разработать и безвозмездно передать проекты этих соцобъектов.