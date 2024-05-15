Минимум три миллиарда. Проект новой школы на Левобережье Омска отправили в экспертизу

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
На Левобережье Омска к 2034 году появится более 300 тысяч кв. м нового жилья. В огромном микрорайоне, который возводит компания «Брусника» из Екатеринбурга, предусмотрено строительство нескольких социальных объектов. Когда и кто именно их будет строить — пока неизвестно, так как девелопер в рамках соглашения с омской мэрией и облправительством только должен разработать и безвозмездно передать проекты этих соцобъектов.
Летом 2024 года застройщик «Кварталов Драверта» по планам передаст проект школы на 1550 мест. Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. Положительное заключение рассчитывают получить в июне.
Как рассказал Городу55 технический директор «Брусники» Евгений Головкин, здание школы будет переменной этажности, в 4-5 этажей. Под образовательный объект отведен участок площадью 26194 «квадратов», на берегу реки Замарайка.
У «Брусники» есть опыт строительства школы в Новосибирске по договору с областным заказчиком (разработкой проекта занимались сами уральцы). Однако в компании пока не решили, будут ли самостоятельно строить школу в Омске.
«Это вопрос обсуждается, ищем решение вместе с правительством Омской области. Мы понимаем, что подобная школа будет стоить порядка 3 млрд рублей. Для застройщика это колоссальный объем денег. Наложить на эти 3 млрд рублей сегодняшние кредитные ставки — это будет тяжело для нас. Поэтому мы вместе с кредитными компаниями ищем инструменты, чтобы найти финансирование с вероятностью возврата какого-то объема от города или области. Но решения итогового нет. Пока задача качественно запроектировать», — отметил Евгений Головкин.
Проекты четырех детсадов, которые построят в «Кварталах Драверта», начнут передавать весной 2025 года — по проекту в год. Также спроектировать застройщик микрорайона в Левобережье должен и поликлинику на 300 посещений в смену. Она расположится на улице Шаронова, ближе к «Арене».
Один встроенный детсад «Брусника» собирается строить сама, в рамках 4-й очереди жилья. После строительства готовый объект передадут в муниципальную собственность.
Напомним, что в Омске для застройщиков многоквартирных домов теперь начали действовать новые правила. Со строителей решили собирать добровольные взносы на развитие социальной инфраструктуры. Такое решение после не слишком длительных обсуждений приняли сегодня на заседании Омского горсовета. Застройщикам, желающим получить разрешение на строительство домов, придется либо перечислить определенную сумму в бюджет, либо самостоятельно построить такие объекты.