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Мэр Шелест предложил застройщикам поучаствовать в развитии социнфраструктуры Омска

15 мая 2024, 05:48
Фото: Город55
иллюстрация
Сергей Шелест уточнил, что застройщики могут внести свой вклад в развитие городской инфраструктуры, заключив соглашение с муниципалитетом. Они могут перечислить деньги в бюджет города на строительство и реконструкцию школ и детсадов или построить их самостоятельно.

Омские застройщики теперь могут внести свой вклад в развитие социальной инфраструктуры города на прозрачных условиях. Создан понятный механизм: застройщики могут добровольно заключить соглашение с муниципалитетом.

«Последние недели документ активно дорабатывался с учетом поступивших замечаний от прокуратуры и важнейших игроков строительного рынка. Благодарю депутатов Омского горсовета за конструктивную совместную работу и принятие очень нужного для Омска решения. Уже сегодня, по крайней мере, четыре добросовестных застройщика готовы сделать свой вклад в развитие социнфраструктуры», — отметил мэр.

Согласно документу, потенциальные застройщики могут либо перечислить определенную сумму в бюджет города, которая будет направлена на строительство или реконструкцию школ и детских садов, либо взять на себя обязательство построить такие объекты самостоятельно, используя свои ресурсы.

Решение основано на опыте других регионов, где были заключены подобные соглашения. Также на него повлияла жесткая позиция контрольно-надзорных органов. Прокуратура уже не раз заявляла, что разрешение на строительство не должно выдаваться, если в данном микрорайоне есть дефицит социальных объектов.

Омским застройщикам предложили поучаствовать в развитии социнфраструктуры города
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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Реконструкция#Жилье#Новости#Дефицит#Школы#Детские сады#Национальные проекты#Дошкольное образование
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