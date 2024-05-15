Мэр Шелест предложил застройщикам поучаствовать в развитии социнфраструктуры Омска

Решение основано на опыте других регионов, где были заключены подобные соглашения. Также на него повлияла жесткая позиция контрольно-надзорных органов. Прокуратура уже не раз заявляла, что разрешение на строительство не должно выдаваться, если в данном микрорайоне есть дефицит социальных объектов.