Какие мужчины считаются непривлекательными? 7 привычек некрасивого человека

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Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:12
В стрессовом состоянии в организме человека повышается уровень кортизола. Ученые выяснили, что окружающие способны это заметить и на инстинктивном уровне оценить мужчину в состоянии стресса как непривлекательного.
Не секрет, что недосыпание сказывается на внешнем виде человека. У таких людей появляются темные круги под глазами, кожа становится тусклой и сухой. Чтобы состояние кожи улучшилось, следует выделить необходимое время для сна и употреблять достаточно воды, отдавать предпочтение здоровому рациону и защищаться от непогоды, пишет newkhakasiya.online.
86% женщин признались, что не пришли бы на повторное свидание с мужчиной, который при знакомстве продемонстрировал плохие манеры. Большинство из них убеждено, что бестактное поведение свидетельствует о наличии и других отрицательных качеств.
Изучая факторы, влияющие на привлекательность аккаунта в соцсетях, исследователи пришли к выводу, что важнейшим из них является грамотность. Ошибки и косноязычие оттолкнули большую часть участников эксперимента. При отправке сообщений нужно быть внимательнее.
Мужчина, от которого исходит неприятный запах, тоже вряд ли кому-то понравится. Следует предпринять необходимые действия для того, чтобы пахнуть хорошо.
Непривлекательными считают и ворчунов, которые постоянно высказывают недовольство. В обществе следует демонстрировать вежливость, а злобность делает человека уродливым в глазах окружающих.
Мужчина-обманщик в один момент теряет свою привлекательность, когда ложь раскрыта. Еще в 2006 году социологи провели эксперимент: они сопровождали изображения людей определенными словами, и каждый раз, когда фото мужчины дополняла характеристика «нечестный» или «лжец», степень его привлекательности для испытуемых начинала стремиться к нулю. Эксперты рекомендуют всем, кто не желает потерять авторитет, выполнять данные обещания и обязательства.