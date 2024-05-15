Какие мужчины считаются непривлекательными? 7 привычек некрасивого человека

Мужчина-обманщик в один момент теряет свою привлекательность, когда ложь раскрыта. Еще в 2006 году социологи провели эксперимент: они сопровождали изображения людей определенными словами, и каждый раз, когда фото мужчины дополняла характеристика «нечестный» или «лжец», степень его привлекательности для испытуемых начинала стремиться к нулю. Эксперты рекомендуют всем, кто не желает потерять авторитет, выполнять данные обещания и обязательства.