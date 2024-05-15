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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

иллюстрация

Достаем куртки и зонты. Омичей предупредили о значительном похолодании и дождях

15 мая 2024, 07:24
Фото: Город55
иллюстрация

На этой неделе в Омске значительно похолодает и пройдут дожди

На этой неделе в Омске ожидаются заморозки, поэтому не забудьте взять с собой куртку и, возможно, шапку. Согласно сервису визуализации погоды Ventusky, к выходным в Омске пройдут дожди. Минимальная температура воздуха на неделе составит -5 градусов, а максимальная — +18 градусов.

На этой неделе омичам стоит быть готовыми к похолоданию. По прогнозам, тепло сменится заморозками. Не забудьте взять с собой куртку, а может быть, и шапку. Согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, ближе к выходным в Омске ожидаются дожди.

дожди в воскресенье, 19 маядожди в воскресенье, 19 мая
дожди в воскресенье, 19 мая
Фото: Сервис визуализации погоды Ventusky

Так, сегодня днем столбик термометра не поднимется выше отметки в +11 градусов. Осадков не предвидится. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.

Завтра, 16 мая, ночью температура опустится до +2 градусов, а местами даже до 5 градусов ниже нуля. Днем температура будет колебаться от +11 до +18 градусов, но из-за ветра будет казаться, что на улице всего +8 градусов. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, а порывы могут достигать 16 метров в секунду. Также без осадков.

В пятницу, 17 мая, в городе пройдет дождь. Ночью столбик термометра покажет от +2 до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов. Прогнозируется ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

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