Достаем куртки и зонты. Омичей предупредили о значительном похолодании и дождях

Завтра, 16 мая, ночью температура опустится до +2 градусов, а местами даже до 5 градусов ниже нуля. Днем температура будет колебаться от +11 до +18 градусов, но из-за ветра будет казаться, что на улице всего +8 градусов. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, а порывы могут достигать 16 метров в секунду. Также без осадков.