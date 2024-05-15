Депутатам Омского молодежного Совета разрешили быть немного взрослее

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета говорили об Омском молодежном Совете. Как уже писал Город55, вице-спикер ГС Светлана Студеникина предложила поднять максимальны возраст для депутатов ОМС с 30 лет до 35. Эту инициативу одобрили в комитете по социальным вопросам (кстати, Студеникина его возглавляет), а сегодня вынесли на обсуждение для всего созыва.
Депутаты не стали возражать, к тому же предложение Студеникиной опирается на федеральное законодательство, которое определяет молодежь как граждан в возрасте от 14 до 35 лет.
— Если федеральное законодательство изменится, можем и до 70 лет молодежь сделать, — констатировал в шутку спикер Горсовета Владимир Корбут. — Тогда до 180 лет жить будем…
В итоге инициатива была одобрена.
Напомним: в Молодежном Совете заседает 40 человек. На официальной странице этого органа на сайте ГС сообщается, что члены МОС могут «изучать работу органов местного самоуправления изнутри; участвовать в подготовке нормативных документов, предлагать свои варианты нормативных документов; встречаться с интересными людьми Омска, Омской области и Российской Федерации».