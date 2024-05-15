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Депутатам Омского молодежного Совета изменили возрастной ценз

Депутатам Омского молодежного Совета разрешили быть немного взрослее

15 мая 2024, 10:15
Фото: Город55

Депутатам Омского молодежного Совета изменили возрастной ценз

Теперь в ОМС можно избираться до 35 лет.

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета говорили об Омском молодежном Совете. Как уже писал Город55, вице-спикер ГС Светлана Студеникина предложила поднять максимальны возраст для депутатов ОМС с 30 лет до 35. Эту инициативу одобрили в комитете по социальным вопросам (кстати, Студеникина его возглавляет), а сегодня вынесли на обсуждение для всего созыва.

Депутаты не стали возражать, к тому же предложение Студеникиной опирается на федеральное законодательство, которое определяет молодежь как граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

— Если федеральное законодательство изменится, можем и до 70 лет молодежь сделать, — констатировал в шутку спикер Горсовета Владимир Корбут. — Тогда до 180 лет жить будем…

В итоге инициатива была одобрена.

Напомним: в Молодежном Совете заседает 40 человек. На официальной странице этого органа на сайте ГС сообщается, что члены МОС могут «изучать работу органов местного самоуправления изнутри; участвовать в подготовке нормативных документов, предлагать свои варианты нормативных документов; встречаться с интересными людьми Омска, Омской области и Российской Федерации».

До 35: депутатам омского Молодежного Совета разрешат быть взрослее
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#Николай Эйхвальд#Омск#Светлана Студеникина#Новости#Горсовет#Молодежный совет
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