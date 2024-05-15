Депутатам Омского молодежного Совета разрешили быть немного взрослее

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского Совета говорили об Омском молодежном Совете. Как уже писал Город55, вице-спикер ГС Светлана Студеникина предложила поднять максимальны возраст для депутатов ОМС с 30 лет до 35. Эту инициативу одобрили в комитете по социальным вопросам (кстати, Студеникина его возглавляет), а сегодня вынесли на обсуждение для всего созыва.