Алтай, Санкт-Петербург и Сочи. Омичи рассказали, куда отправятся отдыхать этим летом

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Исследователи сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что этим летом 86% омичей планируют отправиться в отпуск. Из них 63% хотят путешествовать по России. Наиболее привлекательными направлениями для отдыха стали Алтай (17%), Санкт-Петербург (15%) и Сочи (11%).
Также жители нашего региона планируют посетить Байкал, Анапу, Москву, Казань и Крым. Остальные участники опроса рассказали, что планируют провести летний отпуск за границей, на даче, занимаясь ремонтом в своих домах, наслаждаясь отдыхом дома и обучаясь чему-то новому.
Каждый человек представляет свой идеальный отпуск по-своему. Однако, согласно исследованию, большинство омичей отдают предпочтение пляжному отдыху на море (51%), а также экскурсиям по новым городам или странам (40%).
Кроме того, многие участники опроса любят активный туризм, такой как походы, сплавы и другие виды активного отдыха (31%). Также популярны отдых на даче (15%) и дома (10%). Интересно, что 29% сотрудников готовы отдыхать где угодно, лишь бы их не беспокоили на работе.
Напомним, что по вторникам и субботам из Омска можно улететь прямым рейсом в Горно-Алтайск. Этот рейс выполняется по субсидированному тарифу, то есть билеты на него продаются по сниженной стоимости. Омичи могут купить билет в одну сторону всего за 5247 рублей.
Ранее Город55 рассказал, что в прошлом году четверть омичей так и не отгуляли полностью свой отпуск. Подробности ниже: