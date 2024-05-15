Алтай, Санкт-Петербург и Сочи. Омичи рассказали, куда отправятся отдыхать этим летом

Напомним, что по вторникам и субботам из Омска можно улететь прямым рейсом в Горно-Алтайск. Этот рейс выполняется по субсидированному тарифу, то есть билеты на него продаются по сниженной стоимости. Омичи могут купить билет в одну сторону всего за 5247 рублей.