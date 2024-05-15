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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

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Алтай, Санкт-Петербург и Сочи. Омичи рассказали, куда отправятся отдыхать этим летом

15 мая 2024, 09:27
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, где жители Омской области проведут свой летний отпуск

86% омичей планируют этим летом отправиться в отпуск. Более 60% из них хотят путешествовать по России, а именно на Алтай, в Санкт-Петербург и Сочи. Также жители нашего региона планируют посетить Байкал, Анапу, Москву, Казань, Крым.

Исследователи сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что этим летом 86% омичей планируют отправиться в отпуск. Из них 63% хотят путешествовать по России. Наиболее привлекательными направлениями для отдыха стали Алтай (17%), Санкт-Петербург (15%) и Сочи (11%).

Также жители нашего региона планируют посетить Байкал, Анапу, Москву, Казань и Крым. Остальные участники опроса рассказали, что планируют провести летний отпуск за границей, на даче, занимаясь ремонтом в своих домах, наслаждаясь отдыхом дома и обучаясь чему-то новому.

Каждый человек представляет свой идеальный отпуск по-своему. Однако, согласно исследованию, большинство омичей отдают предпочтение пляжному отдыху на море (51%), а также экскурсиям по новым городам или странам (40%).

Кроме того, многие участники опроса любят активный туризм, такой как походы, сплавы и другие виды активного отдыха (31%). Также популярны отдых на даче (15%) и дома (10%). Интересно, что 29% сотрудников готовы отдыхать где угодно, лишь бы их не беспокоили на работе.

Напомним, что по вторникам и субботам из Омска можно улететь прямым рейсом в Горно-Алтайск. Этот рейс выполняется по субсидированному тарифу, то есть билеты на него продаются по сниженной стоимости. Омичи могут купить билет в одну сторону всего за 5247 рублей.

Ранее Город55 рассказал, что в прошлом году четверть омичей так и не отгуляли полностью свой отпуск. Подробности ниже:

Остались без отдыха. 25% омичей не отгуляли положенный отпуск в 2023 году
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