«Зеленая среда» родного города. Омский ОНПЗ высадил абрикосы у Успенского собора

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Волонтеры Омского НПЗ высадили абрикосовые деревья рядом с Успенским кафедральным собором. Как отмечают специалисты, у растений хорошие шансы прижиться на месте: во-первых, они подготовлены к сибирскому климату — легко выдерживают отсутствие полива и тепла; а во-вторых — волонтерам нефтезавода помогали профессиональные агрономы.
Впереди у саженцев период адаптации: после посадки, за растениями будут наблюдать в течении двух лет — это необходимо для контроля их состояния и своевременного ухода.
«Такие акции объединяют волонтеров и горожан, задают высокий стандарт проведения экологических мероприятий. Для нас важно, что Омский НПЗ привлекает экспертов на всех этапах озеленения. В дальнейшем зеленые насаждения находятся под присмотром агрономов, которые регулярно проводят мониторинг приживаемости молодых деревьев. Новые локации украшают социально значимые городские объекты, радуют местных жителей и туристов», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Проект «Зеленая среда» реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компанией «Газпром нефть» с 2023 года. За это время в Омске благоустроено более 10 площадок. Были озеленены территории у хоккейной академии «Авангард», городского музея «Искусство Омска», Омской крепости, центра единоборств «Шторм», а также локации у нескольких учебных заведений.
«Омский НПЗ много лет следует традиции экологического волонтерства. Мы создаем новые зеленые пространства рядом с образовательными, спортивными и культурными учреждениями, а также в местах пешеходного трафика. Высадка деревьев — это долгосрочная инвестиция предприятия в благоприятную городскую среду. Наши волонтеры с удовольствием участвуют в высадке деревьев, благоустройстве Омска, субботниках», — рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Всего по проекту «Зеленая среда» в регионах деятельности «Газпром нефти» в 2023 году было высажено более 2,2 млн. деревьев.