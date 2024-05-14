«Зеленая среда» родного города. Омский ОНПЗ высадил абрикосы у Успенского собора

Проект «Зеленая среда» реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» компанией «Газпром нефть» с 2023 года. За это время в Омске благоустроено более 10 площадок. Были озеленены территории у хоккейной академии «Авангард», городского музея «Искусство Омска», Омской крепости, центра единоборств «Шторм», а также локации у нескольких учебных заведений.