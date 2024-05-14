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«Выше всяких похвал!». Топ мест, где готовят самые вкусные хачапури в Омске

«Выше всяких похвал!». Топ мест, где готовят самые вкусные хачапури в Омске

14 мая 2024, 11:58
Фото: Город55
Грузинская кухня становится все актуальнее: открываются новые точки, прибавляются гости. Но где поесть вкусный хачапури в Омске? Город55 составил рейтинг мест, где сытное лакомство готовят на высшем уровне! Подробности в материале.

Топ составлен на основе оценок пользователей 2GIS.RU.

1. «Мангал мясо» (оценка 4.8 из 5)

Шашлычная находится на 5-й Ремесленной, 28а. Здесь готовят не только шашлык, люля-кебаб и блюда на гриле, но и хачапури, салаты и даже пиццу.

«Мясо, овощи, хачапури выше всяких похвал. Ожидания оправданы полностью. Будем заказывать еще и не раз», — написала девушка в отзывах.

Многие заказывают здесь обеды в офис. Средний чек — 200 рублей.

2. «Маэстро» (4.8 из 5)

Кафе расположено на Карла Маркса, 47. Владельцы указывают, что здесь уютная домашняя атмосфера, живая музыка, предусмотрен бизнес-ланч и есть банкетный зал. Тут готовя шашлык​, манты​, стейки​, салаты​, хачапури​ и супы.

Омичи в «Маэстро» часто отмечают здесь праздники, нередко — день рождения. В отзывах многие пишут о качественном обслуживании и отдельно благодарят за вкусную еду.

Средний чек — 600 рублей.

Фото: Город55

3. Hot lavash (оценка 4.7 из 5)

Точка стоит на улице Маршала Жукова, 95/1. Здесь могут перекусить любители восточной, кавказской и русской кухни. Есть меню для детей, можно заказать навынос. В этом заведении готовят хачапури, пироги и пиццу.

«Лучшие лаваши! Вкусный хачапури! Вежливый персонал! Огромные по размеру и очень сытные пиццы!», — пишет пользователь.

Средний чек — 50 рублей, ​бизнес-ланч — от 50 рублей.

4. Sirius (оценка 4.7 из 5)

Ресторан стоит на улице Ипподромной, 3. Тут готовят шашлык​, пельмени​, гирос​, люля-кебаб​, салаты, супы и хачапури. Гости в особенности хвалят последнее блюдо. Многие признаются, что не слышали об этом месте, но после первого посещения готовы еще не раз вернуться.

Есть возможность проводить банкеты. Средний чек — 2 тыс рублей.

5. «Хоттабович» (оценка 4.6 и 5)

Ресторан-чайхана размещено на Карла Маркса, 18. Заведение специализируется на грузинской, узбекской и восточной кухнях. Можно забронировать столик или заказать еду навынос.

Омичи говорят, что здесь самые вкусные хинкали в городе. Также не остается без внимания хачапури.

«Было очень все вкусно, особенно хачапури по-аджарски, тесто хрустящее», — написала отзыв девушка по имени Полина.

По мнению гостей, «Хоттабович» — очень атмосферное и приятно место. Поесть хачапури здесь будет стоить от 210 рублей.

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#Алина Ясинская#Общество#Культура#Омск#Омская область#Россия#Развлечения#Ресторан#Новости#Грузинская кухня#Кухня#Общепит#Еда#Грузия
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