«Выше всяких похвал!». Топ мест, где готовят самые вкусные хачапури в Омске

Ресторан стоит на улице Ипподромной, 3. Тут готовят шашлык​, пельмени​, гирос​, люля-кебаб​, салаты, супы и хачапури. Гости в особенности хвалят последнее блюдо. Многие признаются, что не слышали об этом месте, но после первого посещения готовы еще не раз вернуться.