«Выше всяких похвал!». Топ мест, где готовят самые вкусные хачапури в Омске

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Топ составлен на основе оценок пользователей 2GIS.RU.
Шашлычная находится на 5-й Ремесленной, 28а. Здесь готовят не только шашлык, люля-кебаб и блюда на гриле, но и хачапури, салаты и даже пиццу.
«Мясо, овощи, хачапури выше всяких похвал. Ожидания оправданы полностью. Будем заказывать еще и не раз», — написала девушка в отзывах.
Многие заказывают здесь обеды в офис. Средний чек — 200 рублей.
Кафе расположено на Карла Маркса, 47. Владельцы указывают, что здесь уютная домашняя атмосфера, живая музыка, предусмотрен бизнес-ланч и есть банкетный зал. Тут готовя шашлык, манты, стейки, салаты, хачапури и супы.
Омичи в «Маэстро» часто отмечают здесь праздники, нередко — день рождения. В отзывах многие пишут о качественном обслуживании и отдельно благодарят за вкусную еду.
Средний чек — 600 рублей.
Точка стоит на улице Маршала Жукова, 95/1. Здесь могут перекусить любители восточной, кавказской и русской кухни. Есть меню для детей, можно заказать навынос. В этом заведении готовят хачапури, пироги и пиццу.
«Лучшие лаваши! Вкусный хачапури! Вежливый персонал! Огромные по размеру и очень сытные пиццы!», — пишет пользователь.
Средний чек — 50 рублей, бизнес-ланч — от 50 рублей.
Ресторан стоит на улице Ипподромной, 3. Тут готовят шашлык, пельмени, гирос, люля-кебаб, салаты, супы и хачапури. Гости в особенности хвалят последнее блюдо. Многие признаются, что не слышали об этом месте, но после первого посещения готовы еще не раз вернуться.
Есть возможность проводить банкеты. Средний чек — 2 тыс рублей.
Ресторан-чайхана размещено на Карла Маркса, 18. Заведение специализируется на грузинской, узбекской и восточной кухнях. Можно забронировать столик или заказать еду навынос.
Омичи говорят, что здесь самые вкусные хинкали в городе. Также не остается без внимания хачапури.
«Было очень все вкусно, особенно хачапури по-аджарски, тесто хрустящее», — написала отзыв девушка по имени Полина.
По мнению гостей, «Хоттабович» — очень атмосферное и приятно место. Поесть хачапури здесь будет стоить от 210 рублей.