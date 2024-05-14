Ученые объяснили, как «вторая Луна» оказалась на земной орбите

Posted Сегодня, 21:58
Published Сегодня, 21:58
Modified Сегодня, 21:59
Updated Сегодня, 21:59
Небесное тело, которому присвоили номер 469219, в действительности вращается вокруг Солнца, но синхронно с Землей, что и создает иллюзию его вращения вокруг нашей планеты. Диаметр «второй Луны» составляет от 40 до 100 метров. Специалисты убеждены, что небесное тело является именно Луной, а не астероидом.
Исследования показали, что в составе объекта присутствуют силикаты, что характерно для лунных образцов. Специалисты предполагают, что объект 469219 откололся от спутника нашей планеты, пишет newkhakasiya.online.
Ученые из КНР выдвинули гипотезу о том, что это осколок Луны, образовавшийся в результате удара. Чаще всего такие осколки падают на лунную поверхность, но могут и покинуть гравитационное поле спутника Земли.
Специалисты отмечают, что кратер, из которого образовался осколок, достаточно молодой. Его возраст составляет несколько миллионов лет. Этим можно объяснить тот факт, что «вторую Луну» не унесло в космос и не разорвало гравитационными полями планет Солнечной системы.
В будущем году к исследованию загадочного космического тела приступят участники миссии из Китая «Тяньвэнь-2». Они отберут специальные пробы, которые смогут объяснить происхождение «второй Луны».