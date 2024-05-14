Ученые объяснили, как «вторая Луна» оказалась на земной орбите

Специалисты отмечают, что кратер, из которого образовался осколок, достаточно молодой. Его возраст составляет несколько миллионов лет. Этим можно объяснить тот факт, что «вторую Луну» не унесло в космос и не разорвало гравитационными полями планет Солнечной системы.