Суд вынес приговор последователям школы духовного развития за крупное мошенничество

После подсудимая вступила в сговор с руководителем школы и двумя соучастницами (уголовное дело в отношении одной из них прекращено в связи со смертью, а в отношении второй выделено в отдельное производство). Они внушили потерпевшему, что он «избранный», но для духовного развития необходимо избавиться от материальных ценностей. С 2016 по 2017 подсудимые незаконно завладели имуществом потерпевшего, сумма ущерба составила около 55 млн рублей. Кроме того, в результате психологического воздействия у мужчины развилось психическое расстройство.