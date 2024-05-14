Суд вынес приговор последователям школы духовного развития за крупное мошенничество

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Первомайский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «а» ч.3 ст. 111 УК РФ в отношении последователей школы духовного развития.
Установлено, что 45-летняя омичка посещала семинары и консультации школы духовного развития «Ваше Будущее», где познакомилась с директором коммерческой организации, учредителем которой была его сожительница, проживающая за границей. Женщина узнала, что потерпевший может распоряжаться имуществом сожительницы, так как имеет соответствующие документы.
После подсудимая вступила в сговор с руководителем школы и двумя соучастницами (уголовное дело в отношении одной из них прекращено в связи со смертью, а в отношении второй выделено в отдельное производство). Они внушили потерпевшему, что он «избранный», но для духовного развития необходимо избавиться от материальных ценностей. С 2016 по 2017 подсудимые незаконно завладели имуществом потерпевшего, сумма ущерба составила около 55 млн рублей. Кроме того, в результате психологического воздействия у мужчины развилось психическое расстройство.
В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако следствие собрало достаточно доказательств, чтобы вынести приговор. Так, 45-летняя подсудимая и руководитель школы духовного развития «Ваше Будущее» получили по 6,5 лет тюремного заключения. Также они должны будут возместить потерпевшему материальный ущерб.