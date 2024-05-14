Работник музея современного искусства тайком разместил свою картину на экспозиции

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Коллекция мюнхенской Пинакотеки современности включает более 20 тысяч экспонатов, среди которых есть произведения многих известных живописцев: Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Пауля Клее и Энди Уорхола. Галерея входит в число крупнейших центров искусства в стране.
Виновник скандала был занят в оформлении выставки, посвященной архитектуре и филантропии. Воспользовавшись служебным положением, он втайне разместил свою работу на стене музея, пишет newia.ru.
Музейные смотрители заметили новую картину, которую виновник прикрепил к стене при помощи шурупов, и решили не снимать ее до окончания рабочего дня. Размер работы составлял около 61×119 сантиметров. Сотрудники музея не сообщили прессе о содержании изображения.
Сообщается, что автора самовольно размещенной работы наказали: после признания он был уволен. Представители галереи сообщили в полицию о происшествии. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро. Виновник же может отправиться за решетку на срок до двух лет.