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Работник музея современного искусства тайком разместил свою картину на экспозиции

Работник музея современного искусства тайком разместил свою картину на экспозиции

14 мая 2024, 14:16
Фото: 1MI
В Пинакотеке современности города Мюнхена произошло нечто экстраординарное: один из сотрудников галереи тайком разместил свою картину на стене экспозиции. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Коллекция мюнхенской Пинакотеки современности включает более 20 тысяч экспонатов, среди которых есть произведения многих известных живописцев: Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Пауля Клее и Энди Уорхола. Галерея входит в число крупнейших центров искусства в стране.

Виновник скандала был занят в оформлении выставки, посвященной архитектуре и филантропии. Воспользовавшись служебным положением, он втайне разместил свою работу на стене музея, пишет newia.ru.

Музейные смотрители заметили новую картину, которую виновник прикрепил к стене при помощи шурупов, и решили не снимать ее до окончания рабочего дня. Размер работы составлял около 61×119 сантиметров. Сотрудники музея не сообщили прессе о содержании изображения.

Сообщается, что автора самовольно размещенной работы наказали: после признания он был уволен. Представители галереи сообщили в полицию о происшествии. Нанесенный музею ущерб оценивается в 100 евро. Виновник же может отправиться за решетку на срок до двух лет.

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