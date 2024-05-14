Признал вину. Суд накажет омича за съемку и распространение порно со своим участием

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:51
Прокуратура Ленинского округа направила в суд дело 32-летнего омича, который обвиняется в изготовлении и демонстрации порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).
Следствие предполагает, что в августе 2022 года мужчина сделал несколько фотографий порнографического характера со своим участием, после чего начал распространять их через соцсети, в том числе, и среди несовершеннолетних пользователей.
Обвиняемый полностью признал вину в произошедшем, теперь уголовное дело отправится в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу. Омичу грозит до 6 лет лишения свободы.