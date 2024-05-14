Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Иллюстрация

Признал вину. Суд накажет омича за съемку и распространение порно со своим участием

14 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский суд накажет мужчину за съемку и распространение порно со своим участием

В августе 2022 года подсудимый сделал фотографии порнографического характера, после чего начал распространять их через соцсети, теперь его ждет до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура Ленинского округа направила в суд дело 32-летнего омича, который обвиняется в изготовлении и демонстрации порнографических материалов (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ).

Следствие предполагает, что в августе 2022 года мужчина сделал несколько фотографий порнографического характера со своим участием, после чего начал распространять их через соцсети, в том числе, и среди несовершеннолетних пользователей.

Обвиняемый полностью признал вину в произошедшем, теперь уголовное дело отправится в Ленинский районный суд, где его рассмотрят по существу. Омичу грозит до 6 лет лишения свободы.

Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Возраст#Порно#Порнография#Уголовное#Уголовные дела#Порнографические материалы#Возрастное ограничение
Подпишитесь
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
Сегодня, 07:30
Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали
Сегодня, 05:55
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"