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Пляж «Центральный-2» стал победителем среди объектов благоустройства

Пляж «Центральный-2» стал победителем среди объектов благоустройства в Омске

14 мая 2024, 13:35
Фото: Город55

Пляж «Центральный-2» стал победителем среди объектов благоустройства

За пляж, расположенный на территории от Речного вокзала до Ленинградского моста, проголосовали 16 607 омичей.

Территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста стала победителем нацпроекта «Жилье и городская среда», за ее благоустройство проголосовали 16 607 омичей. Проект должны реализовать до 2025 года.

«На пляже появятся новые лежаки, зонтики, кабинки для переодевания, скамейки и урны. Обзаведется „Центральный-2“ новой террасой, удобной пешеходной зоной с плиточным покрытием, фотозонами и велопарковкой. Для укрытия от солнца предусмотрят установку пергол, для отдыха в темное время суток — систему наружного освещения. На пляже оборудуют новый водопровод», — сообщается на сайте «Горсреда55».

В Исилькульском районе победу одержала детская игровая спортивная площадка в районе МБОУ «СОШ №3», за ее благоустройство проголосовали 3 891 местный житель. В Калачинском районе победила пешеходная зона по ул. Черепова, получив 4 399 голосов. В рабочем поселке Красный Яр 2 513 жителей выбрали пляжно-рекреационную зону на берегу озера Старица, а в Таре — Сквер Военно-морской славы (1249 голосов).

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#Анастасия Баянова#Омск#Благоустройство#Омская область#Благоустройство города#Новости#Пляжи Омска#Территория#Общественные территории#Пляжный сезон#Омские пляжи#Благоустройство территорий#Пляжи
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