Пляж «Центральный-2» стал победителем среди объектов благоустройства в Омске

В Исилькульском районе победу одержала детская игровая спортивная площадка в районе МБОУ «СОШ №3», за ее благоустройство проголосовали 3 891 местный житель. В Калачинском районе победила пешеходная зона по ул. Черепова, получив 4 399 голосов. В рабочем поселке Красный Яр 2 513 жителей выбрали пляжно-рекреационную зону на берегу озера Старица, а в Таре — Сквер Военно-морской славы (1249 голосов).