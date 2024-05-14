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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Омской «Тепловой компании» пригрозил банкротством кредитор из Москвы

Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из столицы

14 мая 2024, 12:28
Фото: Город55

Омской «Тепловой компании» пригрозил банкротством кредитор из Москвы

Фирма «Матрикс-Технолоджи» готова обратиться в суд из-за долга.

Общество с ограниченной ответственностью «Матрикс-Технолоджи», зарегистрированное в Москве на улице адмирала Руднева, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Матрикс-Технолоджи» специализируется на оптовой торговле программным обеспечением. Ее выручка за 2023 год превысила 3,5 млрд рублей. Генеральным директором и единственным бенефициаром компании является Павел Ульянов.

Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.

Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает. Например, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.

Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
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#Николай Эйхвальд#Омск#Тепловая компания#Новости#Дела о банкротстве
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