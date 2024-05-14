Омской «Тепловой» пригрозили банкротством из столицы

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Общество с ограниченной ответственностью «Матрикс-Технолоджи», зарегистрированное в Москве на улице адмирала Руднева, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в Арбитражный суд Омской области. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».
«Матрикс-Технолоджи» специализируется на оптовой торговле программным обеспечением. Ее выручка за 2023 год превысила 3,5 млрд рублей. Генеральным директором и единственным бенефициаром компании является Павел Ульянов.
Как уже писал Город55, начиная с 2022 года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на должника.
Кстати, «Тепловая» в прошлом году превратилась из МУПа в акционерное общество, но ее кредиторов это не останавливает. Например, в октябре 2023 года банкротством ей пригрозили сразу 10 компаний.