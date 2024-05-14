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Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

иллюстрация

Коварный агентский договор. В Омске накажут сотрудников автосалона за кражу машин

14 мая 2024, 06:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске осудят сотрудников автосалона, укравших переданные для продажи машины

В полиции уточнили, что обвиняемые заключили агентские договоры на продажу авто. По условиям договора они должны были продать машину и перевести деньги владельцам. Однако вместо этого они присвоили машины. На время следствия их отправили в СИЗО.

Пресс-служба омской полиции сообщила о возбуждении уголовного дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора и сотрудника автосалона.

Выяснилось, что обвиняемые заключили агентские договоры, по которым автосалон должен был продать автомобиль и перевести деньги владельцам. Однако они не выполнили условия договора, а вместо этого присвоили машины.

Пока известно, что фигуранты замешаны в трех случаях мошенничества, общая сумма ущерба от которых составила более 4 млн рублей. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению фактов мошенничества, в котором могут быть замешаны обвиняемые. На этот период их поместили в СИЗО.

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