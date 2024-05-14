Коварный агентский договор. В Омске накажут сотрудников автосалона за кражу машин

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Пресс-служба омской полиции сообщила о возбуждении уголовного дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении директора и сотрудника автосалона.
Выяснилось, что обвиняемые заключили агентские договоры, по которым автосалон должен был продать автомобиль и перевести деньги владельцам. Однако они не выполнили условия договора, а вместо этого присвоили машины.
Пока известно, что фигуранты замешаны в трех случаях мошенничества, общая сумма ущерба от которых составила более 4 млн рублей. Сотрудники полиции продолжают работу по выявлению фактов мошенничества, в котором могут быть замешаны обвиняемые. На этот период их поместили в СИЗО.