Коварный агентский договор. В Омске накажут сотрудников автосалона за кражу машин

В Омске осудят сотрудников автосалона, укравших переданные для продажи машины

В полиции уточнили, что обвиняемые заключили агентские договоры на продажу авто. По условиям договора они должны были продать машину и перевести деньги владельцам. Однако вместо этого они присвоили машины. На время следствия их отправили в СИЗО.