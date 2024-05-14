Коричневые джинсы и худи. В омском поселке Крутая горка пропала 15-летняя школьница

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» приступил к поискам 15-летней школьницы, которая ушла из дома на улице Российской, 13, в микрорайоне Крутая Горка и не вернулась. Девочка пропала в воскресенье, 12 мая.
Рост пропавшей составляет 155 см, у нее среднее телосложение и волосы до плеч. На момент исчезновения она была одета в коричневые джинсы и толстовку того же цвета.
Если вам известно что-либо о местонахождении пропавшей, просим вас сообщить эту информацию поисковым группам по телефону 8-999-470-10-08. Также вы можете связаться с полицией по номеру 102.
Напомним, что недавно в Омске пропала 13-летняя девочка с фиолетовыми волосами. Она не вернулась домой после школы. Ранее уже были случаи, когда она уходила из дома без предупреждения. К счастью, спустя пару дней ее нашли в Новосибирске у подруги.