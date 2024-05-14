Коричневые джинсы и худи. В омском поселке Крутая горка пропала 15-летняя школьница

Напомним, что недавно в Омске пропала 13-летняя девочка с фиолетовыми волосами. Она не вернулась домой после школы. Ранее уже были случаи, когда она уходила из дома без предупреждения. К счастью, спустя пару дней ее нашли в Новосибирске у подруги.