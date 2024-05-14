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Конкурсный управляющий «Оши» выставил на торги долг другой компании Веретено

Конкурсный управляющий «Оши» пытается продать долг другой компании Веретено

14 мая 2024, 06:35
Фото: 1MI

Конкурсный управляющий «Оши» выставил на торги долг другой компании Веретено

Первая цена предложения — номинал.

Общество с ограниченной ответственностью «Ликеро-водочный завод „Оша“» сейчас проходит процедуру конкурсного производства. На прошлой неделе конкурсный управляющий компании Лина Епифанова выставила на торги один из ценных активов — задолженность ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз».

В общей сложности «БМС» было должно «Оше» 104 млн рублей, но 10 из них выплатило. Теперь Епифанова пытается продать право потребовать остальные деньги — 94,589 млн рублей. Начальная цена актива — номинал, но продавец готов уступать по 5% за раз.

Стоит отметить, что у двух компаний одни и те же учредители — Владимир и Татьяна Веретено, которым в каждом случае принадлежит по трети уставного капитала. «БМС» уже начала банкротить налоговая. В начале марта Лина Епифанова опубликовала официальное сообщение о своей готовности добиваться банкротства «БМС».

Напомним, что проблемы у бизнеса известной в Омске семьи Веретено начались еще в конце 2010-х годов. В последующее время суду приходится регулярно рассматривать иски о банкротстве разных составляющих бизнес-империи.

Конкурсному управляющему «Оши» придется привлечь к суду другую компанию Веретено
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Торги#Новости#ОША#Дела о банкротстве#БМС
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