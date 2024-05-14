«Какого черта тут происходит?!». Реальные истории о школьных выпускных

Через время она отправилась с друзьями в КФС. Одному из приятелей нужна была раковина, чтобы привести себя в порядок. Она осталась с ним, чтобы помочь, парню было плохо от выпитого. После вдвоем они пошли гулять и много разговаривали. Друзья делились планами, тем, что их интересует и прочим. Молодой человек купил себе жвачку по пути и в каком-то дворе резко остановился, выплюнул ее и начал речь.