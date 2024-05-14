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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

«Какого черта тут происходит?!». Реальные истории о школьных выпускных

«Какого черта тут происходит?!». Реальные истории о школьных выпускных

14 мая 2024, 10:06
Фото: Город55
Школа — прекрасная пора, но всему есть конец. Сейчас молодые люди готовятся не только к экзаменам, но и к выпускному. Праздник по окончанию школы у каждого проходит по-разному: кто-то плачет, кто-то напивается, кто-то смеется. Город55 решил собрать забавные истории из жизни выпускников.

Дымящийся шатер

20-летняя Ольга рассказала, что ее выпускной проходил на территории гимназии, в которой она училась. Площадь позволяла поставить большой отапливаемый шатер. Внутрь поставили столы, смонтировали сцену и предусмотрели место для танцев. Праздник обошелся, так скажем, в копеечку, ведь только аренда шатра стоила около 15 млн рублей. Конечно, родители «тряслись» над ним, вспоминает Ольга.

Выделили отдельно местечки и для курящих вне шатра. Для многих не было секретом, что вчерашние школьники имели вредную привычку. И как раз на моменте с куревом все и случилось, отметила выпускница. Одни парень из параллельного класса, по всей видимости, не знал, что есть площадки для курения. Накрапывал дождь и выпускник решил постоять с сигареткой очень близко к шатру. В итоге пепел задел обивку шатра и пошел легкий дымок.

В страхе подросток засуетился и позвал друзей на помощь. Они прибежали с бутылками воды и спасли дорогущий шатер.

Фото: Город55

Выпускной с голым мужчиной

Девушка Алиса на выпускном вечере рисовала идеального мужчину вместе с одноклассницами — был такой конкурс. На плакатах девочек были парни с сердечками, машинами, домами и пальмами.

Но коронной работой стал рисунок Алисы. Она закончила художественную школу и неплохо нарисовала мужчину. Правда, он не ехал на машине, не стоял у шикарного дома с пальмами. Выпускница нарисовала его голым и с бородой. Алиса рассказала, что к тому моменту они все здорово напились и ей до сих пор стыдно за свою креативность.

Прямиком в семейную жизнь

22-летний Кирилл вспоминает, как сделал предложение однокласснице прямо на выпускном вечере. Это произошло на Красной Площади напротив Кремля. Девушка согласилась и молодой человек с ней от счастья. Учителя пребывали в шоке в тот момент, не осознавая, что происходит. Через пару часов новоиспеченных жениха и невесту ждала встреча с родителями. Они отреагировали лаконично: «Так, ну надо же свадьбу организовать».

Рвота, жвачка, поцелуй

Анастасия отмечала свой выпускной в 2016 году. Она призналась, что ей не понравился вечер. На празднике оказались скучные конкурсы, а смотреть на пьяных одноклассников девушке было противно. На тот момент она не употребляла алкоголь. Ее сверстницы тем временем с размазанным макияжем и растрепанными прическами снимали каблуки и танцевали босиком на кафеле.

Через время она отправилась с друзьями в КФС. Одному из приятелей нужна была раковина, чтобы привести себя в порядок. Она осталась с ним, чтобы помочь, парню было плохо от выпитого. После вдвоем они пошли гулять и много разговаривали. Друзья делились планами, тем, что их интересует и прочим. Молодой человек купил себе жвачку по пути и в каком-то дворе резко остановился, выплюнул ее и начал речь.

«Я сейчас буду последним дураком, эгоистом и скотиной. Ты даже можешь дать мне пощечину за то, что я сейчас сделаю», — заявил одноклассник девушке.

После этого последовал достаточно крепкий «французский» поцелуй. Анастасия никак не ожидала этого. В голове у девушки была только одна мысль: «Какого черта тут происходит?!». Анастасия сказала, что свой выпускной не забудет никогда.

Фото: Город55

Девочка стала девушкой

20-летняя Анна училась в гимназии. Ее выпускной балл организовали в учебном заведении. Нарядные и счастливые ребята получали аттестаты и медали. Директор гимназии при вручении «путевок в жизнь» говорил несколько слов о каждом выпускнике.

Однако в какой-то момент муза покинула директора и при вручении золотой медали одной из выпускниц он заявил:

«Анечка поступила к нам учиться еще девочкой… Но совсем скоро стала девушкой…», — сказал директор и сразу же замолчал, когда понял, что сказал что-то не то.

Родители и выпускники в зале поддержали руководителя гимназии, заполнив неловкую паузу.

Стало известно, когда в Омской области пройдут последние звонки и выпускные вечера
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#Алина Ясинская#Общество#Образование#Школа#Россия#Выпускники#Новости#Гимназия#Выпускной
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