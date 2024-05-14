Актер Юрий Борисов открыл секреты создания российского фильма про Пушкина

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Новая кинокартина будет рассказывать историю знаменитого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Над фильмом начали работать еще в прошлом году. Главную роль получил Юрий Борисов, который играл в популярных фильмах «Серебряные коньки», «Кентавр», а также в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!».
Для участия в музыкальной драме в образе писателя он принял вызов и начал усиленно заниматься вокалом, рассказал актер в интервью. Он признается, что это далось ему непросто, но в итоге Борисов приходит к выводу, что нет людей, которые не умеют петь. По его мнению, есть просто люди, которые думают, что не умеют петь.
Как рассказал актер, сценарий фильма несколько раз перерабатывался. Его создавали Василий Зоркий и Андрей Курганов. Издание newia.ru пишет, что главный замысел «Пророка» — показать Пушкина как живого человека, с его страстями, борьбой и стремлением к свету.