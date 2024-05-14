Актер Юрий Борисов открыл секреты создания российского фильма про Пушкина

Для участия в музыкальной драме в образе писателя он принял вызов и начал усиленно заниматься вокалом, рассказал актер в интервью. Он признается, что это далось ему непросто, но в итоге Борисов приходит к выводу, что нет людей, которые не умеют петь. По его мнению, есть просто люди, которые думают, что не умеют петь.