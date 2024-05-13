Знакомство с Омском на пробежке: #Кудабежать представляет маршрут для беглого осмотра

Начальная точка — Музей изобразительных искусств имени Врубеля. Он расположен в одном из интереснейших архитектурных и исторических памятников города. Генерал-губернаторский дворец построен в 1857 году на месте Посольского дома. Здание строилось с учетом помещений, где могли бы жить во время визита члены императорской семьи. Здесь же установлен памятник художнику Михаилу Врубелю, родившемуся в Омске.