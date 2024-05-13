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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Знакомство с Омском на пробежке: #Кудабежать представляет маршрут для беглого осмотра

Знакомство с Омском на пробежке: #Кудабежать представляет маршрут для беглого осмотра

13 мая 2024, 11:43
Фото: 1MI
Знакомство с Омском на пробежке: #Кудабежать представляет маршрут для беглого осмотра
Если кроме тренировки на воздухе вам важна красота вокруг, предлагаем устроить пробежку по культурному и деловому центру Омска! Плюсы очевидны — не надо далеко ехать, чтобы заняться спортом, а тротуары в хорошем состоянии.

Начальная точка — Музей изобразительных искусств имени Врубеля. Он расположен в одном из интереснейших архитектурных и исторических памятников города. Генерал-губернаторский дворец построен в 1857 году на месте Посольского дома. Здание строилось с учетом помещений, где могли бы жить во время визита члены императорской семьи. Здесь же установлен памятник художнику Михаилу Врубелю, родившемуся в Омске.

Музей изобразительных искусств имени ВрубеляМузей изобразительных искусств имени Врубеля
Музей изобразительных искусств имени ВрубеляМузей изобразительных искусств имени Врубеля
Музей изобразительных искусств имени Врубеля
Фото: 1MI

Далее направляемся к Успенскому собору. Это кафедральный (главный) храм в Омске, который восстановили в 2007 году. Камень в основании первого собора заложил цесаревич Николай Александрович, будущий российский император Николай II. А во время Гражданской войны Успенский собор был главным храмом Белой России.

Успенский соборУспенский собор
Успенский соборУспенский собор
Успенский собор
Фото: 1MI

На Соборной площади нам встретятся три скульптуры: «Дети, кормящие пингвинов», «Золотой марафонец» и «Олень». Рассмотрите их внимательно. Можете сфотографироваться.

СкульптурыСкульптуры
Скульптуры
Фото: 1MI

После этого держим курс на Законодательное собрание Омской области мимо загадочного «серого дома», где расположены главки полиции и УФСБ.

Законодательное собрание Омской областиЗаконодательное собрание Омской области
Законодательное собрание Омской области Законодательное собрание Омской области
Законодательное собрание Омской области Законодательное собрание Омской области
Законодательное собрание Омской области
Фото: 1MI

Пробегая через Тарские ворота в Первомайском сквере, можно загадать желание. Городская легенда гласит, что оно точно сбудется.

Тарские воротаТарские ворота
Тарские воротаТарские ворота
Тарские ворота
Фото: 1MI

Завершаем маршрут возле здания Гауптвахты. Это самое старое из сохранившихся зданий новой Омской крепости, возведение которой началось в 1768 году и ознаменовало старт каменного строительства в городе.

ГауптвахтаГауптвахта
Гауптвахта Гауптвахта
Гауптвахта
Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,55 км
  • Время: 18 минут в среднем темпе
  • Сложность: подойдет тем, кто всегда спешит
#Город#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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