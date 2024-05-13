Знакомство с Омском на пробежке: #Кудабежать представляет маршрут для беглого осмотра

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Начальная точка — Музей изобразительных искусств имени Врубеля. Он расположен в одном из интереснейших архитектурных и исторических памятников города. Генерал-губернаторский дворец построен в 1857 году на месте Посольского дома. Здание строилось с учетом помещений, где могли бы жить во время визита члены императорской семьи. Здесь же установлен памятник художнику Михаилу Врубелю, родившемуся в Омске.
Далее направляемся к Успенскому собору. Это кафедральный (главный) храм в Омске, который восстановили в 2007 году. Камень в основании первого собора заложил цесаревич Николай Александрович, будущий российский император Николай II. А во время Гражданской войны Успенский собор был главным храмом Белой России.
На Соборной площади нам встретятся три скульптуры: «Дети, кормящие пингвинов», «Золотой марафонец» и «Олень». Рассмотрите их внимательно. Можете сфотографироваться.
После этого держим курс на Законодательное собрание Омской области мимо загадочного «серого дома», где расположены главки полиции и УФСБ.
Пробегая через Тарские ворота в Первомайском сквере, можно загадать желание. Городская легенда гласит, что оно точно сбудется.
Завершаем маршрут возле здания Гауптвахты. Это самое старое из сохранившихся зданий новой Омской крепости, возведение которой началось в 1768 году и ознаменовало старт каменного строительства в городе.