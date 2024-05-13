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Жительница Омской области пырнула ножом сельчанина за нападение на ее сожителя

13 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI
Иллюстрация

Жительница Омской области убила сельчанина за нападение на ее сожителя

Омский следком возбудил дело в отношении 30-летней жительницы села Добровольск, она подозревается в убийстве мужчины.

В ходе проверки следователи установили, что 30-летняя жительница села Добровольск причастна к смерти 38-летнего мужчины. Он скончался в 11 мая в Русско-Полянской районной больнице.

По версии следствия, 10 мая, около 23 часов, во дворе дома в селе Цветочное подозреваемая узнала, что ранее судимый местный житель пырнул ножом ее сожителя. Она решила отомстить и ударила обидчика ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли, через несколько часов скончался.

Сейчас проверка по делу продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Следственный комитет#Убийство#Уголовное дело#Нападение#Следком#Новости#Покушение на убийство#Уголовное#Жестокое убийство
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