Жительница Омской области пырнула ножом сельчанина за нападение на ее сожителя

По версии следствия, 10 мая, около 23 часов, во дворе дома в селе Цветочное подозреваемая узнала, что ранее судимый местный житель пырнул ножом ее сожителя. Она решила отомстить и ударила обидчика ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли, через несколько часов скончался.