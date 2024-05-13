Жительница Омской области пырнула ножом сельчанина за нападение на ее сожителя

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В ходе проверки следователи установили, что 30-летняя жительница села Добровольск причастна к смерти 38-летнего мужчины. Он скончался в 11 мая в Русско-Полянской районной больнице.
По версии следствия, 10 мая, около 23 часов, во дворе дома в селе Цветочное подозреваемая узнала, что ранее судимый местный житель пырнул ножом ее сожителя. Она решила отомстить и ударила обидчика ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, но спасти не смогли, через несколько часов скончался.
Сейчас проверка по делу продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.