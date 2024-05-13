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Published Сегодня, 12:18

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Во избежание скопления машин. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение фур

13 мая 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
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На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение большегрузов

Несмотря на то, что уровень воды в реке Ишим на территории Тюменской области продолжает снижаться, некоторые участки федеральной автодороги недоступны для проезда фур.

По информации гидрологического бюллетеня Тюменской области, паводок в регионе отступает, уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться.

Несмотря на это, некоторые участки федеральной трассы Тюмень-Омск остаются закрытыми для проезда большегрузов. Так, сегодня движение для фур перекрыто на 426 и 491 километрах автодороги. Ограничения продлятся с 18:00 до 19:00. Такая мера, по сообщению Госавтоинспекции, поможет избежать заторов на участках.

Ранее Город55 писал, что на борьбу с паводком в Усть-Ишимском районе Омской области направили 2,682 млн рублей, там под воду ушло 396 домов и 673 придомовых участков.

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