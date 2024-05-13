Во избежание скопления машин. На трассе Тюмень-Омск снова ограничили движение фур

Несмотря на это, некоторые участки федеральной трассы Тюмень-Омск остаются закрытыми для проезда большегрузов. Так, сегодня движение для фур перекрыто на 426 и 491 километрах автодороги. Ограничения продлятся с 18:00 до 19:00. Такая мера, по сообщению Госавтоинспекции, поможет избежать заторов на участках.