В Омской области 6,5 тысячам педагогов увеличат выплаты за классное руководство

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Комиссия Федерального собрания РФ приняла решение о перераспределении бюджетных ассигнований в этом году. В послании Федеральному собранию Путин поручил увеличить до 10 000 рублей надбавки за классное руководство педагогам, работающим в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В Омской области таких учителей оказалось 6,5 тысяч.
Так, 5,6 млн рублей направят на поднятие выплат за классное руководство в учебных заведениях среднего профессионального образования, их получат кураторы 377 учебных групп.
«Еще 95,3 млн рублей направят на выплаты за классное руководство педагогическим работникам в образовательных организациях Омской области, реализующих программы начального, среднего и основного общего образования. За счет указанных средств будут обеспечены выплаты классным руководителям 6364 классов», — рассказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
Средства пойдут на увеличение выплат в июле–августе 2024 года, финансирование на второе полугодие планируется предусмотреть во время внесения изменений в закон о федеральном бюджете.