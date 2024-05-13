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6,5 тысячам педагогов из Омской области увеличат выплаты за классное руководство

В Омской области 6,5 тысячам педагогов увеличат выплаты за классное руководство

13 мая 2024, 11:27
Фото: 1MI

6,5 тысячам педагогов из Омской области увеличат выплаты за классное руководство

Надбавку получат учителя, которые работают в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек.

Комиссия Федерального собрания РФ приняла решение о перераспределении бюджетных ассигнований в этом году. В послании Федеральному собранию Путин поручил увеличить до 10 000 рублей надбавки за классное руководство педагогам, работающим в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В Омской области таких учителей оказалось 6,5 тысяч.

Так, 5,6 млн рублей направят на поднятие выплат за классное руководство в учебных заведениях среднего профессионального образования, их получат кураторы 377 учебных групп.

«Еще 95,3 млн рублей направят на выплаты за классное руководство педагогическим работникам в образовательных организациях Омской области, реализующих программы начального, среднего и основного общего образования. За счет указанных средств будут обеспечены выплаты классным руководителям 6364 классов», — рассказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Средства пойдут на увеличение выплат в июле–августе 2024 года, финансирование на второе полугодие планируется предусмотреть во время внесения изменений в закон о федеральном бюджете.

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