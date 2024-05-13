В Омской области 6,5 тысячам педагогов увеличат выплаты за классное руководство

Комиссия Федерального собрания РФ приняла решение о перераспределении бюджетных ассигнований в этом году. В послании Федеральному собранию Путин поручил увеличить до 10 000 рублей надбавки за классное руководство педагогам, работающим в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек. В Омской области таких учителей оказалось 6,5 тысяч.