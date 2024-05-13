В Омске ищут специалиста на зарплату в 100 тысяч ежемесячно

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По данным аналитиков SuperJob, этой весной высокая зарплата на производстве металлических изделий и металлообработке. Свежая вакансия в этой области — инженер по качеству.
В Москве этот специалист может зарабатывать 150 тыс рублей, в Санкт-Петербурге — 125 тыс рублей. В Омске зарплата инженера по качеству составляет 100 тыс рублей.
Кандидат на эту работу должен иметь соответствующий опыт работы от трех лет, опыт внутреннего аудита СМК, внедрения и сертификации международной системы менеджмента качества ISO.
Специалисты с высшим техническим или экономическим образованием могут получать от 40 до 45 тыс рублей. Они должны знать требования единых систем технологической и конструкторской документации (ЕСТД и ЕСКД) и уверенно пользоваться САПР. Также нужен опыт работы в области управления качеством от одного года.
Инженерам со знанием английского языка предлагают от 45 до 50 тыс рублей ежемесячно. Они должны читать техническую документацию на иностранном языке. От кандидатов ждут, что они будут знать действующие стандарты, структуру и требования международных стандартов ISO, а также методики проведения аудита системы менеджмента качества. Необходимый опыт работы инженером/менеджером по качеству в компании по производству металлических изделий и металлообработке — от одного года.
Специалисты с опытом проведения внутреннего аудита системы менеджмента качества могут зарабатывать от 50 до 70 тыс рублей. Работникам в этой сфере с наличием сертификатов о дополнительном образовании в сфере менеджмента качества, опытом внедрения и сертификации международной системы менеджмента качества ISO готовы платить от 70 до 100 тыс рублей ежемесячно.