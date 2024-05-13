В Омске ищут специалиста на зарплату в 100 тысяч ежемесячно

Инженерам со знанием английского языка предлагают от 45 до 50 тыс рублей ежемесячно. Они должны читать техническую документацию на иностранном языке. От кандидатов ждут, что они будут знать действующие стандарты, структуру и требования международных стандартов ISO, а также методики проведения аудита системы менеджмента качества. Необходимый опыт работы инженером/менеджером по качеству в компании по производству металлических изделий и металлообработке — от одного года.