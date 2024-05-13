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Увезла скорая. В Кузбассе на ребенка напала ядовитая змея

Увезла скорая. В Кузбассе на ребенка напала ядовитая змея

13 мая 2024, 18:36
Фото: Город55
Стало известно, что в Междуреченске пострадал ребенок. На девочку напала гадюка, рассказали пользователи в соцсетях.

Портал «Сибдепо» пишет, что пострадавшей оказалась 13-летняя школьница. Пока неизвестно, в каком состоянии находится ребенок. Профессор кафедры экологии и природопользования института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ Николай Скалон предупредил, что укус этой змеи может быть очень опасен. Дело в том, что гадюка своим ядом способна убить человека.

«Считается, что умереть может около 5% укушенных. Чаще всего умирают взрослые, имеющие проблемы с сердечнососудистой системой», — рассказал ученый.

По его словам, у гадюки нет цели покусать человека, она не охотится за ним. Она нападает, когда чувствует, что надо защищаться. Жертва змеи при этом может попросту ее не заметить, наступить.

Профессор Скалон рекомендует кузбассовцам надевать закрытую обувь, когда нужно заходить в места, где много травы. Также змеи могут прятаться в кустах, валежниках, досках. Разбирая эти участки, нужно быть очень внимательными. Кроме того, нередко люди пытаются поймать змею, что чревато последствиями.

Ученый добавил, что гадюки, как правило, шипят для предупреждения. Поэтому важно прислушиваться и по возможности уходить с ее территории.

Ядовитая змея найдена на территории школы в Иркутске
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Россия#Пострадавшие#Дети#Новости#Госпитализация#Змея
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