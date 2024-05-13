Увезла скорая. В Кузбассе на ребенка напала ядовитая змея

Профессор Скалон рекомендует кузбассовцам надевать закрытую обувь, когда нужно заходить в места, где много травы. Также змеи могут прятаться в кустах, валежниках, досках. Разбирая эти участки, нужно быть очень внимательными. Кроме того, нередко люди пытаются поймать змею, что чревато последствиями.