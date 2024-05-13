Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей

Следующая статья расходов администрации Усть-Ишимского района — это перевозка на водном и автомобильном транспорте населения, животных и грузов из зоны затопления. На услуги по перевозке при эвакуации во время ЧС потратили 701 750 рублей. Большая часть этой суммы — 600 тысяч — пошла на транспортировку жителей района и доставку продуктов на катерах в затопленные населенные пункты. Исполнители этих подрядов пока неизвестны.