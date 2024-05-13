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В Усть-Ишиме для борьбы с паводком закупили 47 тысяч мешков за 1,1 млн рублей

Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей

13 мая 2024, 09:00
Фото: МЧС Омской области

В Усть-Ишиме для борьбы с паводком закупили 47 тысяч мешков за 1,1 млн рублей

По последним данным, в Усть-Ишимском районе затопленными остаются 396 домов и 673 придомовых участков.

Стало известно, что администрация Усть-Ишимского района в настоящий момент потратила на борьбу с паводком 2,682 млн рублей. В северном районе, напомним, продолжает подниматься вода. По последней информации омского МЧС, затопленными оказались 396 домов и 673 придомовых участков. Затопило в том числе и пять участков дорог.

Согласно данным портала госзакупок, районная администрация закупила 47 тысяч полипропиленовых мешков за 1 100 500 рублей. Их поставила предпринимательница Инна Бабичева из Омской области. Один из последних контрактов по поставке мешков заключен 10 мая. Мешки используют для создания дамб и укрепления защитной насыпи. С Бабичевой также 5 мая заключили контракт стоимостью 411 тысяч на поставку 55 рулонов пластмассовой пленки.

Следующая статья расходов администрации Усть-Ишимского района — это перевозка на водном и автомобильном транспорте населения, животных и грузов из зоны затопления. На услуги по перевозке при эвакуации во время ЧС потратили 701 750 рублей. Большая часть этой суммы — 600 тысяч — пошла на транспортировку жителей района и доставку продуктов на катерах в затопленные населенные пункты. Исполнители этих подрядов пока неизвестны.

Помимо этого, за 208 тысяч рублей власти приобрели у местного предпринимателя Игоря Черкасова 40 раскладушек с матрасами. Еще в 261 500 рублей обошлась покупка 50 одеял, 60 подушек, 30 матрасов и 80 комплектов постельного белья. Поставкой для нужд районной администрации также занимался Черкасов.

Ранее Город55 рассказывал, что вчера жителей затопленного Усть-Ишимского района решили эвакуировать в соседние районы: ПВР оборудованы в Таре, Тевризе, Муромцево и Знаменке. В Тевризском и Тарском районе накануне из-за угрозы подтопления ввели режим ЧС.

В двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за усиления половодья
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Эвакуация#Паводок#Администрация#Новости#Режим ЧС#Закупки#Усть-Ишимский район#Усть-Ишим#Подтопление#Затопление
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