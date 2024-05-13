Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Сегодня, 13 мая, стало известно о расторжении контракта с застройщиком школы на 1122 места в микрорайоне Серебряный берег. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
На стройплощадке школы по улице Красный путь, напомним, с ноября прошлого года не велись никакие работы. Все это время подрядчик вместе с депстроем и омской мэрией пытались решить накопившиеся спорные вопросы и достичь консенсуса. Спустя полгода с подрядчиком, который, по словам Шелеста, не выполнил обязательства по строительству школы, все же решили расторгнуть.
Московской фирме предстоит выплатить неустойку на сумму более 36 млн рублей и вернуть ранее полученный аванс в 280 млн рублей.
«Администрация города, действуя в рамках закона, предприняла все возможные шаги для возобновления нормального диалога с подрядной организацией, однако это не возымело результатов. Существующие финансовые претензии застройщика, о которых он публично заявляет, не имеют под собой никаких оснований, все положенные по контракту средства выплачивались своевременно», — заявил мэр.
Для достройки школы собираются выбрать нового подрядчика. Определять его будут в соответствии с действующим законодательством. Когда именно это произойдет — пока не уточняется.
Кстати, по контракту на сумму в 1,2 млрд рублей школу в Серебряном береге должны были построить к июлю 2024 года. Теперь же жителям ближайших районов предстоит еще подождать появления столь необходимой в этом месте школы.