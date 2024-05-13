Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт

На стройплощадке школы по улице Красный путь, напомним, с ноября прошлого года не велись никакие работы. Все это время подрядчик вместе с депстроем и омской мэрией пытались решить накопившиеся спорные вопросы и достичь консенсуса. Спустя полгода с подрядчиком, который, по словам Шелеста, не выполнил обязательства по строительству школы, все же решили расторгнуть.