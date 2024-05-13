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Следком проверит данные о вырубках деревьев в омском парке за последние пять лет

13 мая 2024, 13:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

Следком возбудил дело по вырубкам деревьев в омском парке за последние пять лет

Следственный комитет проверит, законно ли вырубались деревья в парке 30-летия ВЛКСМ, спилы с пней отправлены на экспертизу сотрудникам МВД.

В администрации Омска сообщили, что следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту вырубки деревьев в парке 30-летния ВЛКСМ за последнее 5 лет. Сейчас эксперты МВД проводят экспертизу спилов с пней.

«Идут следственные действия, о результатах сообщат по окончании следствия. По факту сноса аварийных деревьев на территории озера, взяты спилы с пней, проводится экспертиза МВД России по Омской области», — сообщили в администрации.

Ранее в департаменте имущественных отношений сообщали, что городская комиссия одобрила снос 164 деревьев как «аварийных». Кроме того, руководство парка планирует продолжить снос зеленых насаждений для благоустройства территории несмотря недовольство жителей города.

Напомним, что о вырубке высказывался и Сергей Шелест. В своем телеграм-канале мэр написал, что не отрицает наличия в парке аварийных деревьев, но не считает это причиной бездумного спила насаждений.

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