Скрылся с места происшествия. Омский суд наказал водителя за смертельное ДТП

Установлено, что ночью 2 октября прошлого года нетрезвый подсудимый ехал по проспекту Мира на «БМВ 5231». Он превышал скорость, из-за чего не смог вовремя остановиться, когда увидел идущего по дороге пешехода. После наезда на него, водитель скрылся с места аварии, а потерпевшего переехала еще одна машина.