Скрылся с места происшествия. Омский суд наказал водителя за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Советский районный суд вынес приговор омичу, который признан виновным в пьяной езде с нарушением ПДД, повлекшей смерть человека, а также оставлении места аварии (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).
Установлено, что ночью 2 октября прошлого года нетрезвый подсудимый ехал по проспекту Мира на «БМВ 5231». Он превышал скорость, из-за чего не смог вовремя остановиться, когда увидел идущего по дороге пешехода. После наезда на него, водитель скрылся с места аварии, а потерпевшего переехала еще одна машина.
От полученных травм 38-летний пешеход скончался на месте. Водитель иномарки полностью признал вину в произошедшем и возместил родителям погибшего материальные затраты на погребение.
Во время рассмотрения дела, суд учел наличие у виновного троих маленьких детей, а также мнение потерпевших, которые просили не назначать строгое наказание. В результате омич получил 3 года лишения свободы и лишение прав на 2,5 года. Кроме того, он должен будет выплатить родителям погибшего 2 млн рублей морального ущерба.