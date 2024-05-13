Синоптики предупредили омичей о скором ухудшении погодных условий

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Сегодня, 13 мая, температура воздуха в Омской области поднялась до +27 градусов, в северных районах наблюдалось +11…+16. Однако такая ситуация не продлится долго, в ближайшие дни регион ждет похолодание и ухудшение погодных условий.
По сообщения начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, сейчас через Омскую область проходит юго-западный циклон, из-за чего прогнозируются дожди разной интенсивности, грозы, в отдельных районах возможен град и усиление ветра.
Так, погода начнет меняться 14 мая. Температура воздуха понизится до +7…+12, местами +2 градусов, днем поднимется до +12…+17. На протяжении суток возможен дождь, а в северных районах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.