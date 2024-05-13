Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Иллюстрация

Синоптики предупредили омичей о скором ухудшении погодных условий

13 мая 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Омичей предупредили, что скоро погода в регионе снова изменится

После жары в Омскую область придут осадки в виде дождя и усиление ветра.

Сегодня, 13 мая, температура воздуха в Омской области поднялась до +27 градусов, в северных районах наблюдалось +11…+16. Однако такая ситуация не продлится долго, в ближайшие дни регион ждет похолодание и ухудшение погодных условий.

По сообщения начальника Обь-Иртышского УГМС Наталии Криворучко, сейчас через Омскую область проходит юго-западный циклон, из-за чего прогнозируются дожди разной интенсивности, грозы, в отдельных районах возможен град и усиление ветра.

Так, погода начнет меняться 14 мая. Температура воздуха понизится до +7…+12, местами +2 градусов, днем поднимется до +12…+17. На протяжении суток возможен дождь, а в северных районах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Грозы, град и порывы ветра. Омская область столкнется с мощным ухудшением погоды
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Новости#Температура#Ухудшение погоды#Опасная погода#Изменение погоды#Температура воздуха#Перепады температуры#Погодные условия
Подпишитесь
Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 04:11
Без повышения ПДК. Воздух в Советском округе оказался самым чистым в Омске
Сегодня, 08:48
Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт
Сегодня, 04:28
Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны
Сегодня, 03:12
Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей
Сегодня, 09:00
Головная боль и недомогание. Омскую область снова накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 10:13
"