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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

иллюстрация

Работают круглосуточно: в Усть-Ишимском районе продолжили сдерживать натиск воды

13 мая 2024, 05:41
Фото: Город55
иллюстрация
Владимир Шнипко рассказал, что в Усть-Ишиме пытаются сдержать натиск воды. Энергетики и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение района. Местным жителям доставляют чистую воду и пополняют АЗС.

Сегодня утром в своем телеграм-канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил о ситуации в Усть-Ишиме.

По последним данным, на месте работают сотрудники, которые пытаются сдержать натиск воды. Энергетики и волонтеры трудятся круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение района.

«Работаем на подстанции, продолжаем сдерживать натиск воды. В случае необходимости жители могут обратиться по телефонам горячей линии: 8(38150)2-12-67, 2-17-05, 2-11-62», — написал Шнипко.

Также по просьбе жителей Усть-Ишимского района им организовали доставку чистой питьевой воды. А по поручению губернатора Виталия Хоценко на местных заправках был обеспечен необходимый запас топлива.

Напомним, что накануне из Усть-Ишима начали эвакуировать людей в другие районы: Тару, Тевриз, Муромцево и Знаменку. В первую очередь будут увозить из опасной зоны маломобильных, пожилых граждан, а также детей и женщин. Из-за сложившейся ситуации школьники уйдут на досрочные каникулы, а выпускников переведут на дистанционное обучение.

Женщин и детей. В Омской области начали эвакуацию из Усть-Ишимского района
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