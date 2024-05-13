Работают круглосуточно: в Усть-Ишимском районе продолжили сдерживать натиск воды

Напомним, что накануне из Усть-Ишима начали эвакуировать людей в другие районы: Тару, Тевриз, Муромцево и Знаменку. В первую очередь будут увозить из опасной зоны маломобильных, пожилых граждан, а также детей и женщин. Из-за сложившейся ситуации школьники уйдут на досрочные каникулы, а выпускников переведут на дистанционное обучение.