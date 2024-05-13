Работают круглосуточно: в Усть-Ишимском районе продолжили сдерживать натиск воды

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Сегодня утром в своем телеграм-канале министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко сообщил о ситуации в Усть-Ишиме.
По последним данным, на месте работают сотрудники, которые пытаются сдержать натиск воды. Энергетики и волонтеры трудятся круглосуточно, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение района.
«Работаем на подстанции, продолжаем сдерживать натиск воды. В случае необходимости жители могут обратиться по телефонам горячей линии: 8(38150)2-12-67, 2-17-05, 2-11-62», — написал Шнипко.
Также по просьбе жителей Усть-Ишимского района им организовали доставку чистой питьевой воды. А по поручению губернатора Виталия Хоценко на местных заправках был обеспечен необходимый запас топлива.
Напомним, что накануне из Усть-Ишима начали эвакуировать людей в другие районы: Тару, Тевриз, Муромцево и Знаменку. В первую очередь будут увозить из опасной зоны маломобильных, пожилых граждан, а также детей и женщин. Из-за сложившейся ситуации школьники уйдут на досрочные каникулы, а выпускников переведут на дистанционное обучение.