Правительство Омской области готово заплатить почти 3 млн за облицовку клумб

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски подрядчика, который бы занялся благоустройством территории перед домом по адресу Красный путь, 1. Речь идет о здании регионального правительства. Контракт касается исключительно текущего ремонта облицовки клумб, и его начальная цена — 2,909 млн рублей.
Заявки принимаются до 21 мая, подрядчик должен будет закончить работы к 28 декабря. В роли заказчика выступает казенное учреждение «Хозяйственное управление правительства Омской области».
Напомним: сквер перед зданием облправительства с прошлой осени носит имя покойного спикера Заксобрания Владимира Варнавского.