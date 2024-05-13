Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

Ремонт облицовки клумб у здания областного правительства оценили в 3 млн рублей

Правительство Омской области готово заплатить почти 3 млн за облицовку клумб

13 мая 2024, 11:34
Фото: 1MI

Ремонт облицовки клумб у здания областного правительства оценили в 3 млн рублей

На сайте госзакупок появился соответствующий лот.

Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски подрядчика, который бы занялся благоустройством территории перед домом по адресу Красный путь, 1. Речь идет о здании регионального правительства. Контракт касается исключительно текущего ремонта облицовки клумб, и его начальная цена — 2,909 млн рублей.

Заявки принимаются до 21 мая, подрядчик должен будет закончить работы к 28 декабря. В роли заказчика выступает казенное учреждение «Хозяйственное управление правительства Омской области».

Напомним: сквер перед зданием облправительства с прошлой осени носит имя покойного спикера Заксобрания Владимира Варнавского.

Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Областное правительство
Подпишитесь
Вырубок не избежать? «Кедру» одобрили проект торгового центра у парка 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 04:11
Без повышения ПДК. Воздух в Советском округе оказался самым чистым в Омске
Сегодня, 08:48
Спустя полгода простоя. С застройщиком школы в Серебряном береге расторгли контракт
Сегодня, 04:28
Указ подписан. Спустя 12 лет Сергей Шойгу ушел с поста министра обороны
Сегодня, 03:12
Тысячи мешков и катера. В Усть-Ишиме на борьбу с паводком потратили 2,7 млн рублей
Сегодня, 09:00
Головная боль и недомогание. Омскую область снова накроют мощные магнитные бури
Сегодня, 10:13
"