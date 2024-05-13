Правительство Омской области готово заплатить почти 3 млн за облицовку клумб

Главное управление контрактной системы Омской области начало поиски подрядчика, который бы занялся благоустройством территории перед домом по адресу Красный путь, 1. Речь идет о здании регионального правительства. Контракт касается исключительно текущего ремонта облицовки клумб, и его начальная цена — 2,909 млн рублей.