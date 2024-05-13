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Очередная волна магнитной бури обрушится на Землю сегодня

Очередная волна магнитной бури обрушится на Землю сегодня

13 мая 2024, 09:21
Фото: Город55
Сегодня, 13 мая, на Земле бушует мощная магнитная буря. Астрономы оценивают ее индекс в 7 баллов. Уровень — G3. Подробности читайте в материале Города55.

Магнитная буря сегодня и расписание магнитных бурь на май 2024 года

Сегодняшняя магнитная буря в мае этого года является самой сильной за последние десять лет. Она бушует с полуночи. К трем часам дня по московскому времени магнитная буря должна успокоиться, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Однако раздражение магнитного поля Земли будет и завтра, 14 мая. По оценкам астрономов, магнитная буря будет на уровне G1 (слабая). Отметим, что последние два дня при этом она достигала уровня G4 (очень сильная).

После сегодняшней магнитной бури следующие ожидаются 24 и 27 мая, но они не достигнут даже минимального уровня G1. Соответствующие данные астрономы представили в долгосрочном прогнозе.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — процесс возмущения магнитного поля Земли. Это происходит из-за вспышек на Солнце, когда поток заряженных частиц (или «солнечный ветер») проникает в магнитное поле Земли и вызывает его колебания.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди в период активности магнитных бурь жалуются на слабость, скачки давления и головную боль. Врачи фиксируют замедление капиллярного кровотока, возникает кислородное голодание тканей.

Терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Лучше отказаться на время от излишнего употребления соли. Гипотоникам рекомендуют пить настойку элеутерококка или лимонника.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Россия#Астроном#Новости#Астрономия#Магнитная буря#Магнитосфера#Магнитное поле#Магнитное поле Земли
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