Очередная волна магнитной бури обрушится на Землю сегодня

Сегодняшняя магнитная буря в мае этого года является самой сильной за последние десять лет. Она бушует с полуночи. К трем часам дня по московскому времени магнитная буря должна успокоиться, прогнозируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.