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В Омске запланировали сохранение здания «бывшей казенной палаты»

На сохранение «бывшей казенной палаты» на Красном Пути потратят 6 млн рублей

13 мая 2024, 13:20
Фото: pastvu.com

В Омске запланировали сохранение здания «бывшей казенной палаты»

Сейчас чиновники собирают заявки от потенциальных подрядчиков.

В одном из архитектурных памятников в самом центре Омска запланированы работы «по сохранению объекта культурного наследия». Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок Главным управлением контрактной системы Омской области. Речь идет о здании «бывшей казенной палаты» на Красном Пути, между региональным правительством и Пушкинской библиотекой.

В описании лота нет полного перечня работа, но есть начальная цена — 6,03 млн рублей. Заявки принимаются до 17 мая.

Напомним: здание казенной палаты было построено в Омске на улице Капцевича в 1899 году. Тогда оно было еще двухэтажным, а третий этаж появился в 1930-х годах. Сейчас в здании размещены минсельхоз, Главное управление финансового контроля, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Госзакупки#Новости#Памятники истории и культуры
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