На сохранение «бывшей казенной палаты» на Красном Пути потратят 6 млн рублей

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В одном из архитектурных памятников в самом центре Омска запланированы работы «по сохранению объекта культурного наследия». Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок Главным управлением контрактной системы Омской области. Речь идет о здании «бывшей казенной палаты» на Красном Пути, между региональным правительством и Пушкинской библиотекой.
В описании лота нет полного перечня работа, но есть начальная цена — 6,03 млн рублей. Заявки принимаются до 17 мая.
Напомним: здание казенной палаты было построено в Омске на улице Капцевича в 1899 году. Тогда оно было еще двухэтажным, а третий этаж появился в 1930-х годах. Сейчас в здании размещены минсельхоз, Главное управление финансового контроля, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.