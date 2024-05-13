На сохранение «бывшей казенной палаты» на Красном Пути потратят 6 млн рублей

Напомним: здание казенной палаты было построено в Омске на улице Капцевича в 1899 году. Тогда оно было еще двухэтажным, а третий этаж появился в 1930-х годах. Сейчас в здании размещены минсельхоз, Главное управление финансового контроля, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.