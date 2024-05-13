Мясокомбинат, принадлежавший раньше «Мостовику», не нашли по месту прописки

В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ на основании решения регистрирующего органа». Теоретически такие вещи могут повлечь за собой вычеркивание компании из реестра, то есть ее ликвидацию. Впрочем, у руководства мясокомбината есть возможность все исправить.