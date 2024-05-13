Мясокомбинат, принадлежавший раньше «Мостовику», не нашли по месту прописки

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Мясокомбинат «Омский», зарегистрированный на 2-й Солнечной улице, оказался на плохом счету у налоговиков: его не нашли по месту прописки, и в едином государственном реестре юридических лиц появилась соответствующая запись.
В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ на основании решения регистрирующего органа». Теоретически такие вещи могут повлечь за собой вычеркивание компании из реестра, то есть ее ликвидацию. Впрочем, у руководства мясокомбината есть возможность все исправить.
Напомним: когда-то мясокомбинат «Омский» принадлежал НПО «Мостовик». В ноябре 2018 года 99,9% акций предприятия купил тульский предприниматель Максим Прокофьев за 9 млн рублей.