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Омский мясокомбинат не нашли по месту регистрации

Мясокомбинат, принадлежавший раньше «Мостовику», не нашли по месту прописки

13 мая 2024, 09:40
Фото: 1MI

Омский мясокомбинат не нашли по месту регистрации

Теперь в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности данных.

Мясокомбинат «Омский», зарегистрированный на 2-й Солнечной улице, оказался на плохом счету у налоговиков: его не нашли по месту прописки, и в едином государственном реестре юридических лиц появилась соответствующая запись.

В официальном сообщении на эту тему фигурирует «внесение в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ на основании решения регистрирующего органа». Теоретически такие вещи могут повлечь за собой вычеркивание компании из реестра, то есть ее ликвидацию. Впрочем, у руководства мясокомбината есть возможность все исправить.

Напомним: когда-то мясокомбинат «Омский» принадлежал НПО «Мостовик». В ноябре 2018 года 99,9% акций предприятия купил тульский предприниматель Максим Прокофьев за 9 млн рублей.

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Егрюл#Мясокомбинат
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