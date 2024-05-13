Головная боль и недомогание. Омскую область снова накроют мощные магнитные бури

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра, 14 мая, Омскую область накроет очередная магнитная буря, она будет уровня G-1 (слабая). Пик активности магнитосферы придется на утро, с 6 до 9 часов, в остальное время возбуждений не предвидится.
Магнитные бури наблюдались и сегодня. Так, с 6 до 12 часов были зафиксированы бури уровня G-3 (сильная), G-2 (средняя) и G-1.Магнитосфера оставалась возбужденной до 15:00. В такие периоды метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, тошноту или головные боли.
Напомним, что несколько дней назад, 11 мая, в Омской области наблюдалась магнитная буря уровня G4 (очень сильная), солнечная активность продолжалась несколько суток.