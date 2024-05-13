Головная боль и недомогание. Омскую область снова накроют мощные магнитные бури

Магнитные бури наблюдались и сегодня. Так, с 6 до 12 часов были зафиксированы бури уровня G-3 (сильная), G-2 (средняя) и G-1.Магнитосфера оставалась возбужденной до 15:00. В такие периоды метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, тошноту или головные боли.