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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:39

Updated Сегодня, 10:39

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Головная боль и недомогание. Омскую область снова накроют мощные магнитные бури

13 мая 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация

Стало известно, когда Омскую область снова накроют мощные магнитные бури

Магнитная буря уровня G-3 была зафиксирована сегодня, 13 мая, магнитосфера продолжит оставаться возбужденной и завтра.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, завтра, 14 мая, Омскую область накроет очередная магнитная буря, она будет уровня G-1 (слабая). Пик активности магнитосферы придется на утро, с 6 до 9 часов, в остальное время возбуждений не предвидится.

Магнитные бури наблюдались и сегодня. Так, с 6 до 12 часов были зафиксированы бури уровня G-3 (сильная), G-2 (средняя) и G-1.Магнитосфера оставалась возбужденной до 15:00. В такие периоды метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, тошноту или головные боли.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ики и исзф

Напомним, что несколько дней назад, 11 мая, в Омской области наблюдалась магнитная буря уровня G4 (очень сильная), солнечная активность продолжалась несколько суток.

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