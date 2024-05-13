Глава РЭО Буцаев: На карту «Уберу» внесли более 65 тысяч пунктов приема вторсырья

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что сайт и мобильное приложение «Уберу» были запущены в ноябре 2023 года. С тех пор на карте появилось 65 234 точки приема вторичных ресурсов, которые расположены по всей стране. Среди них есть как крупные экоцентры, так и небольшие контейнеры для сбора пластика, шин, аккумуляторов, ПЭТ, одежды, обуви и других видов бытовых отходов. Денис Буцаев подчеркнул, что неравнодушные к раздельному сбору отходов пользователи приложения активно помогают обновлять информацию, пишет 56orb.ru.