Глава РЭО Буцаев: На карту «Уберу» внесли более 65 тысяч пунктов приема вторсырья

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что сайт и мобильное приложение «Уберу» были запущены в ноябре 2023 года. С тех пор на карте появилось 65 234 точки приема вторичных ресурсов, которые расположены по всей стране. Среди них есть как крупные экоцентры, так и небольшие контейнеры для сбора пластика, шин, аккумуляторов, ПЭТ, одежды, обуви и других видов бытовых отходов. Денис Буцаев подчеркнул, что неравнодушные к раздельному сбору отходов пользователи приложения активно помогают обновлять информацию, пишет 56orb.ru.
Глава РЭО отметил, что участие граждан играет важную роль в совершенствовании системы обращения с твердыми коммунальными отходами и формировании экономики замкнутого цикла в России.
Владельцы пунктов приема также активно наполняют карту актуальной информацией. Региональные власти размещают данные о пунктах приема вторсырья на своих официальных сайтах.
Весной, особенно во время майских праздников, одной из самых востребованных функций приложения «Уберу» стала уборка лесных и парковых территорий. Пользователи провели более пятидесяти субботников за это время.
По словам Алексея Бурова, заместителя генерального директора по цифровизации РЭО, приложение «Уберу» помогает привлекать пользователей, заинтересованных в сохранении чистоты окружающей среды. Граждане по всей стране активно участвуют в обновлении информации о пунктах сбора, а также в уборке территорий и обучении нейросети.