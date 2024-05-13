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Эксперт заявил о том, что будет с ипотечным рынком в 2024 году

Эксперт заявил о том, что будет с ипотечным рынком в 2024 году

13 мая 2024, 19:35
Фото: Город55
Что будет с рынком ипотеки весной этого года? Вопрос актуален как никогда, ведь идет речь о закрытии льготных ипотечных программ. Издание newia.ru представило мнение эксперта о намечающихся тенденциях.

Заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов считает, что отмена льготной ипотеки на новостройки с 1 июля 2024 года может значительно повлиять на спрос.

По его мнению, ажиотажный спрос на новостройки появится в мае–июне 2024 года. Многие захотят взять льготный кредит, пока еще не изменились условия. Поэтому лучше не откладывать решение о покупке, пишет издание.

Спрос на жилье в новых домах приведет к ослаблению вторичного рынка, отмечает Александр Цыганов. Он прогнозирует, что квартиры на «вторичке» начнут продавать по более низким ценам.

В текущем и предстоящих сезонах альтернативных сделок, вероятно, станет больше. Речь идет о тех, где нужна доплата только в случае необходимости. По словам Цыганова, из-за этого может возродиться практика обмена квартирами через жилищных маклеров, как в советское время.

Общий спрос на недвижимость будет зависеть от доходов и настроений граждан, заключил эксперт. Как правило, жилье покупают, чтобы инвестировать. Вложения в недвижимость могут быть в тренде в 2024 году. Тенденцию можно увидеть в небольших промышленных городах, где растут доходы и куда приходит госзаказ. Покупать жилье в 2024 году могут начать активнее семьи контрактников, добавил Цыганов.

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#Алина Ясинская#Общество#Экономика#Россия#Жилье#Квартиры#Стоимость квартир#Продажа квартиры
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