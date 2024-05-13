Эксперт заявил о том, что будет с ипотечным рынком в 2024 году

Общий спрос на недвижимость будет зависеть от доходов и настроений граждан, заключил эксперт. Как правило, жилье покупают, чтобы инвестировать. Вложения в недвижимость могут быть в тренде в 2024 году. Тенденцию можно увидеть в небольших промышленных городах, где растут доходы и куда приходит госзаказ. Покупать жилье в 2024 году могут начать активнее семьи контрактников, добавил Цыганов.