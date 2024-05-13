Что посмотреть в соседнем Новосибирске. Топ-5 мест, которые вас удивят

Это уникальное место. Этот музей стал единственным в России, где собрана информация о похоронных традициях народов. Как известно СМИ, этот музей создал человек, который на протяжении многих лет боролся с раком. Можно сказать, что эти обстоятельства вдохновили его на создание этого места. Мужчина уже умер, но учреждение продолжает существовать и привлекать все больше посетителей.