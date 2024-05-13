Что посмотреть в соседнем Новосибирске. Топ-5 мест, которые вас удивят

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
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Адрес: ул. Зеленая горка, 1/1а.
Как добраться: со станции метро «Речной вокзал» садитесь на маршрутку №23. Выходите на остановке «Институт Гидроцветмет».
Этот центр образовался в 90-х годах. Храм в районе Нижней Ельцовки построили в 2012-м. Дацан — скромное строение в окружении молитвенных барабанов и деревьев с разноцветными лентами.
Многие посещают прихрамовую зону и едят здесь буузы. Посетители также могут попить чай с солью и сливками. Здесь есть белый кот, которого также гладят на удачу.
Адрес: ул. Военторговская, 4/16.
Как добраться: поезжайте до остановки «Новосибирский крематорий» на автобусах №203, 399.
Это уникальное место. Этот музей стал единственным в России, где собрана информация о похоронных традициях народов. Как известно СМИ, этот музей создал человек, который на протяжении многих лет боролся с раком. Можно сказать, что эти обстоятельства вдохновили его на создание этого места. Мужчина уже умер, но учреждение продолжает существовать и привлекать все больше посетителей.
Здесь представлены траурные платья XIX века, модели катафалков, инструменты патологоанатома, гробы.
Адрес: микрорайон между площадью Сибиряков-Гвардейцев и улицей Ватутина.
Как добраться: выходите на станции метро «Карла Маркса», затем садитесь в автобус №43 до остановки «Мира».
Это своего рода маленькая Италия в Новосибирске, говорят так местные жителя. В период СССР этот микрорайон был очень уютным и красивым. Новосибирцы дивились деревянным оконным створкам, резным балконам, колоннам и фонтанам. Советские граждане считали это редкостью.
Адрес: ул. Станиславского, 11.
Как добраться: езжайте на метро до станции «Карла Маркса», затем идите в сторону площади Станиславского. Путь пешком займет около 20 минут.
Больше 60 лет назад здесь начали готовить пышки, булочки и беляши. Прошло время, но это место сложно забыть. Дизайн СССР и рецепты того времени — простое всегда притягивает. К слову, пышечных в Новосибирске мало, так что это заведение уникально не только как долгожитель.
Адрес: ул. Фрунзе, 19.
Как добраться: дождитесь автобуса №95 или троллейбуса №36. Выходите на остановке «НИИТО».
Была шоколадная фабрика, а теперь арт-пространство. Тут организуют и показ мод, и различные перфомансы, выставки, танцевальные шоу. В общем, здесь сосредоточение новосибирского искусства. Инициативные горожане творят в этом месте и находят поддержку своим идеям.