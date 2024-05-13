«Будем оспаривать»: экс-подрядчик школы в Серебряном береге о расторжении контракта

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Для завершения строительства школы на 1122 места в микрорайоне «Серебряный берег» будут искать нового подрядчика. Контракт с прежним исполнителем — московской фирмой «Капитал развитие» — расторгли. Мэрия собирается взыскать обратно выплаченный аванс и сумму неустойки.
Гендиректор ООО «Капитал развитие» Наталья Черепанова сообщила Городу55, что за полгода (работы на стройке не велись с ноября 2023 года, — прим. Ред.) достичь соглашения не смогли из-за того, что депстрой отказывался оплачивать уже выполненные компанией работы.
Экс-подрядчик считает, что депстрой должен им около 300 млн рублей: 275 млн за демонтажные работы, еще 25 — за иные выполненные работы. Так как акты выполненных работ не были подписаны заказчиком, никакой оплаты не поступило.
«На демонтажные работы мы брали деньги из аванса. Работа с авансированием подразумевает следующий порядок: аванс дается на конкретные работы и на покупку материалов. После оплаты работ выплаченные деньги вкладываются в дальнейшую стройку. У нас с заказчиком этого не произошло: оплачивать демонтажные работы они отказываются», — пояснила Наталья Черепанова.
Московская фирма уже обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском к депстрою на оплату демонтажных работ на общую сумму 275 млн рублей.
«Также мы будем подавать иск на 25 млн рублей. Будем оспаривать решение о возврате денег в суде. По поводу неустойки сейчас также идет суд», — добавила гендиректор.
Скорее всего, судебные разбирательства между депстроительства и «Капитал Развитием» затянутся. Город55 будет следить за этими процессами. Подробно о проблемах на объекте в Серебряном береге мы рассказывали в отдельном большом интервью.