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Стройплощадка школы зимой 2024 года

«Будем оспаривать»: экс-подрядчик школы в Серебряном береге о расторжении контракта

13 мая 2024, 10:47
Фото: Город55
Стройплощадка школы зимой 2024 года

Экс-застройщик школы в Серебряном береге высказался о расторжении контракта

О расторжении контракта на сумму 1,2 млрд рублей стало известно сегодня, 13 мая. Город55 выяснил, что об этом думает теперь уже бывший застройщик — компания «Капитал развитие».

Для завершения строительства школы на 1122 места в микрорайоне «Серебряный берег» будут искать нового подрядчика. Контракт с прежним исполнителем — московской фирмой «Капитал развитие» — расторгли. Мэрия собирается взыскать обратно выплаченный аванс и сумму неустойки.

Гендиректор ООО «Капитал развитие» Наталья Черепанова сообщила Городу55, что за полгода (работы на стройке не велись с ноября 2023 года, — прим. Ред.) достичь соглашения не смогли из-за того, что депстрой отказывался оплачивать уже выполненные компанией работы.

Экс-подрядчик считает, что депстрой должен им около 300 млн рублей: 275 млн за демонтажные работы, еще 25 — за иные выполненные работы. Так как акты выполненных работ не были подписаны заказчиком, никакой оплаты не поступило.

«На демонтажные работы мы брали деньги из аванса. Работа с авансированием подразумевает следующий порядок: аванс дается на конкретные работы и на покупку материалов. После оплаты работ выплаченные деньги вкладываются в дальнейшую стройку. У нас с заказчиком этого не произошло: оплачивать демонтажные работы они отказываются», — пояснила Наталья Черепанова.

Московская фирма уже обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском к депстрою на оплату демонтажных работ на общую сумму 275 млн рублей.

«Также мы будем подавать иск на 25 млн рублей. Будем оспаривать решение о возврате денег в суде. По поводу неустойки сейчас также идет суд», — добавила гендиректор.

Скорее всего, судебные разбирательства между депстроительства и «Капитал Развитием» затянутся. Город55 будет следить за этими процессами. Подробно о проблемах на объекте в Серебряном береге мы рассказывали в отдельном большом интервью.

«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Омск#Школа#Строительство#Контракт#Застройщик#Подрядчик#Департамент строительства#Новости#Расторжение контракта
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