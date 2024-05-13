75 место по России. Омская область оказалась в аутсайдерах по вводу нового жилья

Напомним, что Омскстат предупредил жителей Омска о росте цен на жилье. За последний год стоимость новостроек увеличилась на 7,7%, а цены на вторички выросли на 4,6%. Сейчас в городе сложно найти новостройку дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра выросла до 97,4 тысячи рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.