75 место по России. Омская область оказалась в аутсайдерах по вводу нового жилья

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Омская область заняла 75-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья, составленном РИА «Новости». Согласно исследованию, в прошлом году в нашем регионе было построено 743 тысячи квадратных метров жилья. Это означает, что на каждого жителя области приходится примерно 0,409 квадратного метра жилой площади.
В Омской области зафиксирован рост объема введенного жилья на 7,2% по сравнению с 2022 годом. На каждого жителя приходится 28,1 кв. м жилой площади.
В 2023 году лидирует Ленинградская область — более двух тысяч квадратных метров жилья на человека. Второе и третье места у Тюменской области и Чеченской Республики — по полторы тысячи квадратных метров. Замыкают список регионы с самыми низкими показателями — Чукотский автономный округ, Мурманская и Магаданская области.
Напомним, что Омскстат предупредил жителей Омска о росте цен на жилье. За последний год стоимость новостроек увеличилась на 7,7%, а цены на вторички выросли на 4,6%. Сейчас в городе сложно найти новостройку дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра выросла до 97,4 тысячи рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.