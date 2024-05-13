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75 место по России. Омская область оказалась в аутсайдерах по вводу нового жилья

13 мая 2024, 06:46
Фото: Город55
иллюстрация

Омская область заняла 75-е место среди 89 регионов России по вводу нового жилья

Наш регион занимает 75-е место в рейтинге регионов по вводу жилья. В 2023 году в Омской области было построено 743 тысячи квадратных метров. Это 0,409 квадратного метра на каждого жителя. По сравнению с 2022 годом объем вырос на 7,2%. На одного человека приходится 28,1 квадрата жилой площади.

Омская область заняла 75-е место в рейтинге российских регионов по вводу жилья, составленном РИА «Новости». Согласно исследованию, в прошлом году в нашем регионе было построено 743 тысячи квадратных метров жилья. Это означает, что на каждого жителя области приходится примерно 0,409 квадратного метра жилой площади.

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Фото: РИА «Новости»

В Омской области зафиксирован рост объема введенного жилья на 7,2% по сравнению с 2022 годом. На каждого жителя приходится 28,1 кв. м жилой площади.

В 2023 году лидирует Ленинградская область — более двух тысяч квадратных метров жилья на человека. Второе и третье места у Тюменской области и Чеченской Республики — по полторы тысячи квадратных метров. Замыкают список регионы с самыми низкими показателями — Чукотский автономный округ, Мурманская и Магаданская области.

Напомним, что Омскстат предупредил жителей Омска о росте цен на жилье. За последний год стоимость новостроек увеличилась на 7,7%, а цены на вторички выросли на 4,6%. Сейчас в городе сложно найти новостройку дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр. На вторичном рынке средняя стоимость квадратного метра выросла до 97,4 тысячи рублей, что на 18% больше, чем в прошлом году.

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