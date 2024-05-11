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Все зависит от квалификации и стажа. Сколько платят инженерам по качеству в Омске

11 мая 2024, 07:51
Фото: 1MI
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Специалисты по кадрам озвучили потолок зарплат для инженеров по качеству в Омске

Чтобы получать больше, необходимо знать международные стандарты сертификации и технический английский язык.

В Омске инженер по качеству может получать до 100 тысяч рублей. Для сравнения, максимум зарплаты для этой специальности в Москве составляет 150 тысяч, в Санкт-Петербурге — 125 тысяч. Данные по вакансиям опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.

Зарплату от 40 000 до 45 000 рублей в Омске готовы предложить сотруднику с высшим образованием, знанием конструкторской документации, САПР, а также опытом управленческой работы от 1 года.

До 50 000 рублей могут получать инженеры со знанием технического английского языка, международных стандартов ISO, методик проведения аудита системы менеджмента качества. От 50 000 до 70 000 рублей предлагают специалистам с опытом работы инженером/менеджером по качеству в компании по производству металлических изделий и металлообработке от 2 лет.

Со стажем работы от 3 лет можно рассчитывать на зарплату до 100 000 рублей.

Зарплаты удивят: топ самых высокооплачиваемых вакансий Омска в мае
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#Евгений Игишев#Качество#Работа#Омск#Производство#Зарплата#Высшее образование#Аудит#Компания#Переезд#Вакансии#Инженер
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