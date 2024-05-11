Все зависит от квалификации и стажа. Сколько платят инженерам по качеству в Омске

В Омске инженер по качеству может получать до 100 тысяч рублей. Для сравнения, максимум зарплаты для этой специальности в Москве составляет 150 тысяч, в Санкт-Петербурге — 125 тысяч. Данные по вакансиям опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.