Все зависит от квалификации и стажа. Сколько платят инженерам по качеству в Омске

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В Омске инженер по качеству может получать до 100 тысяч рублей. Для сравнения, максимум зарплаты для этой специальности в Москве составляет 150 тысяч, в Санкт-Петербурге — 125 тысяч. Данные по вакансиям опубликовал сервис по поиску работы SuperJob.
Зарплату от 40 000 до 45 000 рублей в Омске готовы предложить сотруднику с высшим образованием, знанием конструкторской документации, САПР, а также опытом управленческой работы от 1 года.
До 50 000 рублей могут получать инженеры со знанием технического английского языка, международных стандартов ISO, методик проведения аудита системы менеджмента качества. От 50 000 до 70 000 рублей предлагают специалистам с опытом работы инженером/менеджером по качеству в компании по производству металлических изделий и металлообработке от 2 лет.
Со стажем работы от 3 лет можно рассчитывать на зарплату до 100 000 рублей.